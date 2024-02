La donne a changé depuis le 15 février dernier. La SNCF a en effet mis en place de nouvelles règles concernant le nombre de bagages que l’on peut prendre lors d’un voyage en train. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous fait le point sur la question.

publicité

Fin des bagages illimités dans les trains, la SNCF impose une limite aux voyageurs

Attention amende pour les contrevenants ! Néanmoins, une période de tolérance est en vigueur jusqu’au 15 septembre 2024. Depuis mi-février 2024, le changement des règles porte aussi bien sur la taille que sur le nombre de bagages autorisé à bord d’un train SNCF.

« Vous devez simplement être en mesure de porter vous-même en une seule fois tous vos bagages », est-il clairement indiqué sur le site SNCF Voyageurs.

Pour chaque passager d’un TGV inOui ou d’un Intercités, précise le site du groupe ferroviaire, « Vous pouvez emporter, par personne, jusqu’à 2 bagages étiquetés aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm (valise, gros sac à dos, sac de randonnée, sac de sport) et 1 bagage à main étiqueté aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm (sac à dos, cabas, sacoche d’ordinateur).​», précise le site du groupe ferroviaire.

publicité

Quid des bagages spéciaux ?

Les passagers avec un «bagage spécial aux dimensions maximales de 90 x 130 cm (poussette, paire de skis sous housse étiquetée, trottinette pliée, instrument de musique dans un étui étiqueté,​ planche nautique ou snowboard sous housse étiquetée)» sont uniquement limités à un grand bagage et un bagage à main.

Voyage en trains : quelle amende encourt ceux qui ne respectent pas cette nouvelle règle ?

Passée la période d’adaptation (évoquée plus haut), «le non-respect de la politique bagages entraîne toujours une amende de 50 €», indique SNCF Voyageurs au Figaro.

«Ces règles mises à jour sont simplement plus claires et précises et permettront ainsi d’éviter des abus ou des questionnements de la part de nos clients. Deux grands bagages et un bagage à main autorisés correspondent à ce qu’il est déjà possible de porter soi-même et en une seule fois.», met au clair SNCF Voyageurs.

Quelles dimensions pour Ouigo et TER ?

Pour les Ouigo, la filiale à bas coûts de la SNCF, aucun changement. Vous pouvez dans ce cas, continuer à embarquer à bord avec un bagage à main respectant 36 x 27 x 15 cm et un bagage cabine limité à 55 x 35 x 25 cm.

Aucune dimension maximale n’est cependant imposée à bord pour les TER. « Néanmoins, ceux-ci doivent pouvoir être manipulés par vous-même et entrer dans les espaces prévus dans nos trains régionaux », souligne la SNCF Voyageurs.