Qu’est-ce qui va arriver aux quelque 700 000 clients de Ma French Bank, la filiale de banque mobile de La Banque Postale ? Décryptage.

Fin de l’aventure : ce que les clients de Ma French Bank doivent faire ?

En juin 2025, Ma French Bank fermera définitivement. Les 675 000 clients de la filiale mobile de la Banque Postale créée en 2019 ont 7 mois pour « transférer leurs liquidités vers un autre organisme financier ».

La maison mère a d’ailleurs lancé une offre spéciale pour inciter les anciens clients de Ma French Bank à rejoindre ses services.

La maison mère multiplie les offres pour les ex-clients de sa banque mobile

Ils se voient proposer une prime de bienvenue de 50 € pour toute ouverture de compte bancaire à La Banque Postale.

Ces mêmes personnes bénéficieront également de la « gratuité des commissions sur les paiements et retraits effectués à l’étranger hors zone euro jusqu’au 31 décembre 2024 ».

Toute souscription d’une formule de compte à La Banque Postale sera récompensée par 2 mois d’abonnement pour la souscription d’un forfait téléphonique La Poste Mobile.

En outre, rassurent les dirigeants de l’établissement bancaire, « il n’y a aucun risque pour les avoirs et les dépôts des clients qui resteront accessibles tout au long de la procédure jusqu’à la fermeture de leurs comptes ».

« Le client dispose d’un délai de 4 mois au maximum pour procéder à la clôture de son compte une fois informé par Ma French Bank », souligne le communiqué du groupe.

Qu’en est-il de l’IBAN ?

« Un dispositif de relance est prévu par email, courrier et via l’application, afin d’inciter le client à fournir les éléments nécessaires au transfert de son solde. Jusqu’à la clôture de son compte, il aura accès aux fonctionnalités habituelles de gestion de compte et pourra accéder sans restriction à ses avoirs financiers ».

« La clôture de compte conduit à la clôture de l‘IBAN », annonce La Banque Postale.

Ce service qui a été pensé « pour faciliter leur changement de banque vers l’établissement de leur choix »

« Dans le cadre de la cessation des activités de Ma French Bank, relaie le site MoneyVox, chaque client a été informé que La Banque Postale les accueille en bureau de poste pour l’ouverture d’un nouveau compte bancaire. Ils peuvent également utiliser, gratuitement, le service d’aide à la mobilité bancaire pour faciliter leur changement de banque vers l’établissement de leur choix et notamment La Banque Postale ».

Les pertes accumulées s’élevant à 255 millions d’euros selon L’Agefi ainsi que l’incertitude entourant la viabilité de son modèle économique ont finalement eu raison des ambitions de la néobanque. De quoi faire rappeler l’issue d’Orange Bank du groupe Orange.