La météo sera fort agitée dans les prochains jours. De fortes pluies et des rafales de vents souffleront dans plusieurs départements du pays.

Un épisode méditerranéen en vue jusqu’à mercredi.

Un épisode méditerranéen a commencé à gagner le Sud de l’Hexagone depuis ce lundi 25 mars soir. Cette perturbation est bien partie jusqu’à mercredi.

Cet épisode est provoqué par un vaste anticyclone s’étalant de l’Islande jusqu’au nord de l’Afrique. Il va générer de fortes pluies, accompagnées de rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h.

« Nous n’attendons pas d’orages, il s’agira de pluies plutôt régulières », annonçait ce lundi, le prévisionniste Adrian Bourgois, en faisant allusion à l’Est des Pyrénées-Orientales, l’Aude ainsi que les Cévennes. Néanmoins, souligne-t-il, il y aura plus de 100 mm de précipitations.

Faut-il s’attendre à des crues ? Fortes pluies et vents forts dans plusieurs départements

Les choses devraient se gâter dès ce mardi. Cette vague d’intempéries qui touche le Sud de la France se déplace vers l’est, frappant des départements déjà meurtris il y a deux semaines.

Le Gard, l’Hérault, le Var et les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance orange pour pluies-inondations et vents violents. Le souvenir des intempéries est encore dans les mémoires après la mort de 7 personnes.

« Les précipitations étaient plus intenses, les sols étaient gorgés d’eau, ce qui a provoqué du ruissellement« , rappelle le prévisionniste, précisant que la présence de végétaux favorise davantage la captation d’eau. Rassurez-vous, les précipitations seront moindres en intensité et en durée.

« Mardi, nouvel épisode de pluie autour de la Méditerranée avec 20 à 40 mm, localement plus sur l’est PACA, 70 à 120 mm sur les Cévennes« , est-il indiqué sur le réseau social X de Météo France.

« Fortes vagues sur le pourtour du Golfe du Lion, #VigilanceOrange #VaguesSubmersion sur le littoral de l’Hérault », peut-on y lire.

L’Hérault est également placé en vigilance vagues-submersion pour la journée de mardi :

De 03h00 à 06h00

De 6h00 à 12h00

De 12h00 à 16h00

« Les vents d’Est à Sud-est vont générer de fortes vagues sur le littoral venant se cumuler à une surélévation importante du niveau de la mer (surcote). Soyez extrêmement prudents sur le littoral. Durant la phase orange : ne prenez pas la mer, ne vous mettez pas à l’eau et stoppez toute activité nautique.« , recommande le Préfet de l’Hérault sur le compte X.

« Vigilance pluie-inondation et vent : les cumuls devraient atteindre 30 à 50 mm en moyenne, avec des pics à 80mm en plaine et jusqu’à 120mm dans les Cévennes. Le vent soufflera d’est à sud-est et les rafales pourront atteindre 90 à 100km/h ».

En plus des pluies intenses, de fortes rafales de vent sont attendues sur le littoral méditerranéen ce mardi. Météo-France a placé les départements du Languedoc et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur en vigilance orange pour vents violents.

Sur l’intérieur des terres, les vents seront moins forts, mais pourront néanmoins atteindre 50 à 60 km/h.

Des vagues « de trois à quatre mètres » dans l’Hérault.

Des vagues « de trois à quatre mètres » sont prévues dans l’Hérault. « Il s’agit du seul département concerné par une vigilance orange, les autres resteront en alerte jaune pour « pluie-inondations ».

« De la neige sur les sommets »

L’épisode sera évacué en milieu de semaine mais laissera « derrière lui de la neige sur les sommets(…) entre 30 et 40cm de poudreuse sur les sommets des Alpes, et 10 à 20 cm sous les 1300 mètres. »