En plus du report, une revalorisation des pensions de retraite revue à la baisse ?

Qu’est-ce qui attend vraiment les retraités d’ici juillet prochain ? Comme d’ores et déjà confirmé, la hausse va être plus faible que prévu. On vous décrypte tout.

Pas de retour en arrière !

« Effectivement, il va y avoir un décalage de 6 mois, reconnaît le ministre chargé des Comptes publics Laurent Saint-Martin. Mais il y aura une indexation des retraites sur l’inflation en 2025. Il n’y aura pas de désindexation. Elle [l’indexation] sera effectivement au 1er juillet au lieu du 1er janvier. »

« Les pensions de retraite par exemple resteront indexées sur l’inflation, avec un décalage de 6 mois de la revalorisation après une année de forte hausse, et les autres prestations sociales le seront également selon le calendrier habituel. », confirmait-il à nouveau, le 10 octobre 2024, en marge de la présentation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

Les syndicats dénoncent la mesure

Comme stipulé par l’article L161-25 du Code de la Sécurité sociale et relayé sur le site MoneyVox, « la revalorisation annuelle des montants de prestations (…) est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par [l’Insee] l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. »

« Depuis janvier 2017, rappelle un communiqué signé des neuf syndicats (unions de retraités au sein de la CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, etc.), les pensions n’ont augmenté que de 13,6% pour une inflation de 19,5% ».

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les pensions de retraite ont évolué moins vite que l’inflation.

En effet, cela peut être lié à une « revalorisation différenciée » en fonction du « niveau de vie en 2020 » ou par le biais « des reports appliqués en 2009 (de janvier à avril) puis en 2014 (d’avril à octobre) et en 2017 (d’octobre à janvier) ».

De plus, « la formule de calcul de la revalorisation annuelle » conduit, dans certains cas, à un « retard mathématique par rapport à l’inflation ».

Avec l’inflation qui baisse, la formule de calcul automatique s’avère plus favorable.

En plus du report, une revalorisation des pensions de retraite revue à la baisse ?

Sans ce report, « la moyenne de l’inflation mensuelle de novembre 2023 à octobre 2024 » aurait induit une revalorisation des pensions de base à hauteur de 2,4% au 1er janvier 2025.

La première estimation de l’inflation annuelle 2025 de Bercy avance une hausse de 1,8% en juillet prochain. « La méthode de calcul ne changera pas », assure Bercy au site du MoneyVox.

La revalorisation sera calculée sur les indices d’avril 2024 à mai 2025. « À la vue de l’inflation, de 1,2% pour le mois de septembre 2024 et de 0,9% en octobre selon l’Insee, cette hausse pourrait être bien inférieure à 1,8% ».