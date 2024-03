Elle accouche en plein vol : la compagnie offre un cadeau spécial

C’est extrêmement rare mais ça arrive. Au Mexique, l’aéronef s’est retrouvé déjà à plus de 9000 m d’altitude lorsque l’une de ses passagères a perdu les eaux. Et sans réelle difficulté, elle accouche en plein vol d’un petit garçon. La compagnie aérienne va offrir au nouveau-né 90 billets gratuits…

Un bébé né en plein vol…

Un événement qu’on avait plus l’habitude de lire dans les journaux s’est produit le vendredi 15 mars 2024 dans l’un des avions de la compagnie aérienne mexicaine qui relie Mexico et Ciudad Juárez. En effet, dans un vol court qui ne dure que deux heures et demie, une femme a accouché.

« Nous avons vécu un moment unique à bord d’un de nos avions, nous avons accueilli un nouveau passager en plein vol ! » confirme un porte-parole de la compagnie Aeroméxico, qui se dit heureux de voir la naissance du bébé.

Une fierté pour tout l’équipage

Dans les vidéos partagées sur X, on peut voir l’équipage tenant le « nouveau passager« , enveloppé dans une couverture, alors que l’avion vole à plus de 9 000 mètres d’altitude.

C’est un médecin, faisant partie des passagers du même vol, qui a assisté la jeune maman à l’accouchement. Et cela s’est déroulé sans complications apparentes.

Atterrissant vers 21 heures, la parturiente, une haïtienne de 31 ans, et son petit garçon ont été envoyés à l’hôpital pour passer des contrôles.

Une mesure prise pour éviter d’éventuels problèmes suite aux circonstances peu habituelles de l’accouchement.

Un cadeau spécial pour le bébé

« Merci à l’incroyable équipage du vol AM113, au courage du médecin qui a voyagé avec nous et à ce bébé qui a commencé sa vie en volant l’année de notre 90e anniversaire », ajoute la compagnie aérienne dans un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux.

Et Aéromexico précise par la suite que le nouveau-né « recevra un grand cadeau de notre part ». En effet, le bébé va recevoir 90 billets gratuits pour voyager avec la compagnie.

Des voyages gratuits à vie…

Si de nos jours, les accouchements à bord d’un avion demeurent un phénomène extrêmement rares, des mesures strictes existent pour encadrer les voyages des femmes enceintes.

En effet, la plupart des compagnies aériennes imposent aux futures mamans ayant plus de 38 semaines de gestation (début du neuvième mois) de ne pas voyager par avion.

Une précaution prise afin d’écarter tout risque d’accouchement prématuré. Ce qui n’empêche pas certains bébés de prendre tout le monde au dépourvu en pointant le bout de leur nez plus tôt que prévu.

Dans ces circonstances, certaines compagnies offrent même des voyages gratuits à vie.