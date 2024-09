Électricité : 4 choses à savoir sur le déplacement des heures creuses en journée. On vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

Électricité : déplacer les heures creuses en pleine journée, ce que vous devez (encore) savoir

Objectif

Comme rapporté dans les colonnes du journal économique Les Echos, « La Commission de régulation de l’énergie (ou CRE) engage Enedis à remettre à plat le maquis des « heures creuses » dans les grilles tarifaires ».

Pour l’autorité indépendante chargée de garantir le bon fonctionnement des marchés français de l’énergie au bénéfice du consommateur, ces mesures se révèleront « plus incitatives pour déplacer les consommations des ménages ».

Faire tourner son lave-linge ou brancher sa voiture électrique la nuit risque donc « de ne plus être un gage d’économies » pour les 15 millions de foyers souscrits à ce type de contrat.

Pour la grande partie de ces ménages, “les heures creuses sont concentrées uniquement pendant les heures de nuit, entre 20h et 8h“, une fourchette d’horaire non adapté à la consommation des Français, selon la CRE, qui souhaite à tout prix que ces heures creuses puissent « coller aux heures de pic de production solaire qui perturbent de plus en plus les marchés en Europe ».

Cette réforme voulue par la CRE implique à ce que les fournisseurs concentrent leurs heures creuses en pleine journée, soit « entre 11h et 17h au printemps et pendant l’été, période de l’année durant lesquelles les panneaux photovoltaïques » sont susceptibles de produire le plus.

« C’est gratuit et tout aussi efficace“.

“Vous avez deux solutions pour prendre en compte la production solaire. Soit vous stockez dans des batteries, mais c’est cher et pas forcément rentable. Ou bien, explique au micro de TF1, Jérémie Haddad, expert en énergie chez EY Consulting, vous demandez aux clients de consommer à un autre moment de la journée, et ça, quelque part, c’est gratuit, mais c’est tout aussi efficace“.

Des gros bouleversements dans vos habitudes de consommation

Ce contrat, souligne le site de tf1info.fr, « permet de payer son électricité 15% moins cher » durant « les moments où la production est la plus abondante ».

Cette nouvelle grille tarifaire va bien évidemment entraîner de gros bouleversements chez les ménages concernés.

Une application pour 2025

Mais ce changement n’est pas prévu dans l’immédiat. Comme annoncé par la CRE, il faut attendre jusqu’en 2025.

« D’ici deux ou trois ans, il va falloir que ce nouveau système commence à se mettre en place, estime Yannick Jacquemart, de RTE . Ce sera durable, sur dix, quinze ou vingt ans. C’est une nouvelle habitude qu’il faut qu’on prenne. Une nouvelle façon de consommer de l’électricité. », conclut celui qui est directeur des Nouvelles flexibilités pour le système électrique chez Réseau de transport d’électricité.