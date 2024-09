Disparition des DAB : « dans nos campagnes, ça commence à être critique »

Une annonce « vraiment brutale » ! Les élus concernés révèlent toutefois ne pas vouloir en rester là ! On vous donne plus de détails dans nos prochaines lignes.

Les DAB se font rares sur le territoire français

Comme dévoilé par le récent rapport de la Banque de France, le nombre de distributeurs a diminué de 4,6 % en 2023. La France compte « 44 123 DAB en activité en fin d’année, contre 46 249 un an auparavant ».

« Cette baisse annoncée ne concerne quasiment pas les plus petites communes, mais en majorité celles de plus de 2 000 habitants, puisque la diminution du nombre d’automates pour ces dernières représente près de 98% de la baisse totale (sur 2 126 DAB supprimés dans l’ensemble des communes, 2 085 DAB le sont dans les communes de plus de 2 000 habitants)« , souligne L’Institution monétaire.

« Sans aucun signe précurseur »

La Banque Postale ferme plusieurs agences dans l’Aisne « sans aucun signe précurseur », regrette auprès de France 3 Hauts-de-France, Jean-Marc Pine, le Maire (SE) de Vervins.

Leur distributeur automatique de billets va aussi tout bonnement être supprimé.

« On a quand même des gens qui prennent la précaution de nous rencontrer pour nous expliquer comment les choses vont évoluer. Là, il n’y a rien eu du tout. »

« Elle avait quand même une mission de service public(…) Sa réaction nous étonne d’une manière générale. »

« Elle avait quand même une mission de service public cette banque, vocifère l’élu. On voit bien que ses clients ne sont pas les mêmes que les autres. Aujourd’hui, sa réaction, c’est une réaction comme n’importe quel autre banquier et ça nous étonne d’une manière générale. »

Un distributeur de la Banque Postale subit également le même sort à Crécy-sur-Serre, à 30 km de là. Et pour cause : le DAB ne comptabiliserait que 1 535 opérations sur un an selon les chiffres de La Poste.

« Je suis un peu étonné parce qu’ils nous annoncent des chiffres. On est quand même dans un milieu rural où il y a encore des personnes qui tirent de l’argent à la semaine pour pouvoir faire leurs comptes, ne pas dépenser plus ni moins.« , commente Bertrand Jonneaux (SE), le maire à Crécy-sur-Serre.

Disparition des DAB : « dans nos campagnes, ça commence à être critique »

« Ce n’est pas normal, regrette Colette, une utilisatrice de l’automate. Un pays comme Crécy. On a besoin d’argent. Tout marche maintenant avec la carte. Dans nos campagnes, ça commence à devenir un petit peu critique. »

Colette se plaint de devoir aujourd’hui payer des frais supplémentaires lors de ses retraits d’argent dans un DAB d’un autre établissement.