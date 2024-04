La mauvaise nouvelle vient de tomber ! Les utilisateurs de Disney+ vont devoir payer plus d’ici quelques mois pour cette raison précise. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Disney+ : cette mauvaise nouvelle qui va faire grincer des dents

Durant son entretien au média américain CNBC, le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé qu’il ne va plus être possible de partager son compte Disney+ avec vos proches qui ne vivent pas sous le même toit que vous. Et c’est pour très bientôt !

« Nous lancerons notre première véritable incursion dans le partage de mots de passe dans quelques pays et sur quelques marchés, officialise-t-il d’emblée. Mais elle se développera ensuite de manière significative avec un déploiement complet en septembre », poursuit le patron de la firme aux grandes oreilles. Il faut croire que Disney+ s’inspire de la stratégie gagnante de Netflix.

L’entreprise au N rouge mise sur un wifi principal pour situer le foyer. Pour éviter la désactivation du partage de compte, chaque membre du foyer doit obligatoirement se connecter au moins une fois par mois à la connexion principale.

Bob Iger d’ensuite révéler quand tout cela se mettra en place. « Les premiers pays seront concernés dès le mois de juin, déclare-t-il. Reste à savoir par où débutera-il.

Disney+ devrait certainement passer par une option identique à celle de Netflix, pour ajouter des utilisateurs extérieurs au foyer en contrepartie d’un supplément mensuel.

Chez Netflix par exemple, vous pouvez rajouter deux accès extérieurs pour 5,99 € par mois chacun uniquement sur les formules Standard à 13,49 € et Premium à 19,99 €.

Le partage de compte n’est pas autorisé sur la formule Standard avec pub, proposée à 5,99 € par mois.

La plateforme ne risque-t-elle pas une perte massive de clients ?

Disney+ communiquera sûrement ultérieurement les conditions de mise en place de cette restriction ainsi que les options associées.

Une nouvelle qui va sans doute, rebuter bon nombre de ses abonnés. Et pour cause : la plateforme peine à proposer des nouveautés intéressantes.

Combien de « squatteurs » vont-ils mordre à l’hameçon et passer à la caisse ? Force est de constater que pour le géant du streaming, la fin du partage de compte a été un franc succès.

En sera-t-il de même pour le cas de Disney+ ? L’avenir nous le dira.