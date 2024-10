Mauvaise nouvelle pour ces propriétaires en 2025 ! Une dépense supplémentaire va bientôt venir alourdir vos charges. Voici le montant à payer. CafeBagdad vous donne tous les détails.

Des millions de propriétaires vont obligatoirement débourser cette note surprise

Des millions de copropriétaires sont concernés par cette nouvelle facture. « La participation aux charges de copropriété risque de s’alourdir encore l’an prochain. Cela en raison d’une nécessaire mise aux normes des ascenseurs », déclarait auprès du magazine Capital, la présidente de l’Union des syndicats de l’immobilier (Unis), Danielle Dubrac.

Cette nouvelle charge est la conséquence de la « fin des réseaux téléphoniques filaires, 2G et 3G, utilisés par les systèmes d’alerte des ascenseurs » servant aux usagers d’entrer en contact avec « les secours en cas de panne en appuyant sur un bouton situé dans l’ascenseur ».

« Près de la moitié des téléalarmes du pays » concernée

« Selon les représentants de la filière ascensoriste, près de la moitié des téléalarmes des 630 000 ascenseurs du pays fonctionnent grâce au réseau 2G ou 3G », rappelait une lettre du sénateur centriste Hervé Maurey.

La 2G disparaîtra des réseaux des opérateurs d’ici à 2025, suivie du réseau 3G en 2029.

Comme d’ores et déjà annoncé par la Fédération française des Télécoms, tous les opérateurs auront coupé le réseau 2G d’ici à 2026.

Orange arrêtera la 2G au 31 décembre 2025, tandis que SFR et Bouygues suivront fin 2026. La fin de la 2G est déjà effectif chez l’opérateur Free.

Une mise à jour obligatoire

Les copropriétés seront contraintes d‘ »adapter leurs ascenseurs à la 4G » pour assurer « leur bon fonctionnement » parce que sans elle, les alarmes ne fonctionneront pas en cas d’éventuelles pannes.

« Il est donc nécessaire de modifier l’installation de la communication de la téléalarme dans l’ascenseur. C’est important pour la sécurité des usagers. Si elle ne marche pas, je ne peux pas appeler », indique Jérôme Féré, directeur de la réparation en France, Belgique, et au Luxembourg pour Kone, leader du marché des ascenseurs.

Combien allez-vous payer ?

À combien s’élèvera cette actualisation ? D’après les chiffres avancés par les experts du secteur, la mise à jour d’un ascenseur vers la 4G pourrait osciller « entre 800 et 1 500 euros ».

Ce montant varie selon la nature du modèle de l’ascenseur ainsi que de l’installation actuelle. Mais rassurez-vous : ces dépenses vont être réparties entre les copropriétaires.

Le saviez-vous ? Un système de téléalarme compatible avec la 4G vous permettra de faire des économies sur l’abonnement payé à l’opérateur téléphonique. Cela peut ne pas être une aussi mauvaise nouvelle que ça finalement !

Comme rapporté dans le magazine Capital, « un abonnement de 850 euros par an sera à répartir entre 18 logements » d’un immeuble. Cela revient à « 47 euros par an par propriétaire », soit 17 euros de plus que les charges générées actuellement par le réseau 2G.