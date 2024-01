Des millions de Français risquent une coupure de leur téléphone, en ferez-vous partie ?

Alerte ! Des millions de foyers risquent une coupure de téléphone. Vérifiez si votre commune est concernée.

publicité

« Orange a annoncé la fermeture progressive du réseau « cuivre » vieillissant sur tout le territoire d’ici 2030 ».

En effet, comme souligné sur le site du service public, « le réseau cuivre historique, qui fournit le téléphone, internet et la télévision, va disparaître progressivement au profit de la fibre optique(…) Orange a annoncé la fermeture progressive du réseau « cuivre » vieillissant sur tout le territoire d’ici 2030″.

« Le réseau cuivre permet d’accéder à l’internet DSL, de passer des appels téléphoniques ou encore de connecter certains appareils tels que les téléalarmes ou les téléassistances. », détaille service-public.fr.

« Pour des raisons de performances techniques et d’obsolescence, mais aussi pour des raisons d’efficacité, de coûts et d’empreinte environnementale, il n’est pas pertinent, à terme, de conserver et d’entretenir deux infrastructures capillaires complètes en parallèle (le réseau cuivre historique et les nouveaux réseaux FttH)« , approuve l’Arcep, l’autorité de régulation des télécoms.

publicité

« Dans le cadre du chantier de modernisation des infrastructures télécoms, la priorité du gouvernement est de s’assurer de la bonne migration des abonnés en garantissant à toutes et tous l’accès au Très Haut Débit principalement grâce à la fibre optique », annonce le ministère de l’Économie dans son communiqué de presse du 7 novembre 2023.

Pourquoi la fibre optique ?

La fibre optique, rappelons-le, consomme quatre fois moins d’énergie que le cuivre. De plus, « elle se révèle plus résiliente ».

Cette fermeture affecte l’ensemble des locaux « utilisant encore les services basés sur le réseau cuivre, particuliers, entreprises ou administrations ».

Les usagers seront notifiés par courrier ou email dès lors qu’ils seront concernés par ce chantier de fermeture du réseau cuivre qui se fera progressivement sur le territoire, en débutant « par les communes où la fibre est la plus déployée et où le nombre d’abonnés au réseau cuivre est le plus faible« , souligne le site de l’administration française.

Des millions de Français risquent une coupure de leur téléphone, en ferez-vous partie ?

Qui est concerné par l’arrêt des services de téléphonie fixe et d’internet DSL ? « Tous les abonnés à un service ADSL ou téléphonique via la prise en T ».

Les personnes ayant souscrit à un abonnement via la fibre optique, c’est-à-dire celles dont la box est connectée à un boîtier blanc (sans prise en T), ne sont pas concernées.

Ce site internet pour poser toutes vos questions.

Un site internet baptisé treshautdebit.gouv.fr a même été lancé afin d’informer et de répondre à toutes les questions sur la fermeture du réseau cuivre.

A partir de ce site, vous pourrez « savoir si vous êtes concerné par la fermeture du réseau cuivre et à quelle échéance ». Il vous permet en outre, d’avoir connaissance « des solutions alternatives de connectivité disponibles pour votre adresse. »