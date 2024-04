L’inquiétude monte déjà chez les professionnels du secteur ! Déménager à Paris cet été risque d’être compliqué ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous explique pourquoi à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Déménager à Paris cet été : Mission (presque) impossible !

L‘été 2024 s’annonce particulièrement difficile pour les déménagements à Paris. Que vous prévoyez emménager à la capitale ou au contraire déménager pour quitter Paris durant la période estivale, les choses vont se compliquer.

Dans la mesure du possible, il est vivement conseillé de planifier son déménagement bien avant l’été. Une étude menée pour le compte de Nextories, un comparateur de prix pour le secteur du déménagement, recommande même d’anticiper de plusieurs mois.

60% prévoient de refuser des contrats

La quinzaine olympique est la période la plus « redoutée par les professionnels » du déménagement. En effet, 60% d’entre eux prévoient de refuser des contrats par peur des embouteillages, des restrictions de circulation et l’accès difficile aux parkings.

Un choix surprenant à première vue, car l’été « correspond traditionnellement à une intensification de leur activité ». Les déménageurs préfèrent de loin se priver du gain. Ils craignent une diminution de 50% de leur chiffre d’affaires durant la période qui va du 26 juillet au 11 août prochains.

Ils évoquent notamment « les restrictions et les complexités de circulation, de stationnement et de démarches administratives envisagées pour les Jeux olympiques« .

« Cette situation soulève des préoccupations quant à la fluidité des opérations et à la capacité des petites et moyennes entreprises de déménagement (TPE et PME) de réaliser leurs déménagements dans des conditions optimales« , révèle la même étude. Dans une interview auprès de l’AFP, Laurent Nuñez assurait que les déménagements seraient possibles que « quand ils ne peuvent pas être reportés ».

Obligation d’un « laissez-passer numérique »

La préfecture de police de Paris rappelle que les déménagements pendant les Jeux olympiques de 2024 seront soumis à des restrictions.

Pour circuler dans la capitale, les déménageurs et les particuliers devront obtenir un « laissez-passer numérique » via une plateforme dédiée.

Voici les documents à fournir pour avoir le sésame :

Justificatif de domicile dans la zone concernée par les restrictions.

Titre de location du véhicule utilisé pour le déménagement.

Attestation professionnelle pour les déménageurs professionnels.

Justificatif du caractère impératif du déménagement (mutation professionnelle, vente immobilière, etc.).

Quelles sont les zones concernées ?

La préfecture de police souligne que « ces conditions s’imposent aux zones concernées par des périmètres de sécurité autour des sites et les déménagements resteront possibles partout, sans condition en dehors de ces zones ».