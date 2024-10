Découvrez ce que signifie cette ligne rouge au milieu de la route

Le Code de la route évolue sans cesse, une réalité que tous les usagers ne doivent pas oublier. Parmi les nouveautés du moment, découvrez ce nouveau marquage au sol : une grande ligne rouge au milieu de la route, dont la signification peut prêter à confusion.

Le bilan alarmant des accidents de la route

Malgré les différentes mesures mises en place par les autorités, que ce soit dans les grandes agglomérations, sur les autoroutes ou même dans les campagnes, les accidents de la route restent l’une des principales causes de décès en France.

Selon les dernières statistiques de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, publiées le 13 septembre 2024, « 3 398 personnes sont décédées en 2023 sur les routes de France métropolitaine ou d’outre-mer« .

Les victimes sont de tous âges…

Un lourd et triste bilan qui englobe également les plus jeunes et les personnes âgées. « En 2023, 116 adolescents de 14 à 17 ans sont décédés« , détaille l’organisme.

Comparé au nombre de morts en 2021, ce bilan est en hausse et atteint malheureusement son niveau le plus élevé, précise la même source.

« De même, 370 seniors de 65 à 74 ans sont décédés, soit plus de 53 tués par rapport à 2019 « , indique l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière.

En ce qui concerne les blessés graves, sans mentionner ceux qui se retrouvent handicapés à vie, le bilan est encore plus préoccupant.

En effet, « 235 000 personnes ont été blessées en 2023 sur les routes de France métropolitaine, dont 16 000 gravement« , rapporte l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière.

Les causes de ces accidents mortels

Parmi les causes de ces accidents mortels, certains conducteurs ne respectent pas le Code de la route. Si certains agissent en toute connaissance de cause, d’autres le font par manque d’attention, et d’autres encore l’ignorent.

D’où la nécessité absolue de réviser sans cesse ses connaissances pour pouvoir rouler en toute quiétude, car les accidents de la route surviennent souvent dans les plus courts moments d’hésitation.

Il est tout aussi important de rester à l’affût de toutes les actualités relatives au code de la circulation, car une fois que vous êtes derrière le volant, vous serez tenu responsable de tous vos faits et gestes.

Nouveau marquage au sol : que signifie cette grande ligne rouge au milieu de la route ?

Si vous voyez une ligne rouge vif peinte au milieu de la route, cela signifie une interdiction formelle de s’engager dans un dépassement en raison d’un danger. Elle encourage également chaque usager à réduire sa vitesse.

Expérimenté pour la première fois en Espagne, ce nouveau marquage au sol pourrait bientôt être adopté en France.