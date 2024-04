Pour le contrôle technique moto entré en vigueur ce 15 avril 2024, oubliez les 50 euros, voici la facture réelle (et ce n’est pas joli) !

Qui sont les premiers concernés par cette inspection ?

Ce n’est pas tant surprenant quand on sait que le tarif du contrôle technique des deux-roues n’est pas réglementé par l’État comme précisé sur le site du service public.

Son application est échelonnée en fonction de la date de la première immatriculation des véhicules.

« Pour les plus anciens, indique le site officiel de l’administration française, le premier contrôle technique doit être réalisé entre le 15 avril et le 14 août 2024″. Sa durée de validité est de 3 ans.

Du 15 avril 2024 au 14 avril 2025, les centres de contrôle agréés pour les véhicules légers ou lourds ont la possibilité d’étendre leur agrément aux véhicules de catégorie L.

Cette extension d’agrément est toutefois conditionnée à la possession d’une des qualifications requises pour le contrôle de ces engins motorisés (deux-roues, trois-roues ou quadricycles motorisés).

Contrôle technique moto : le prix réel dévoilé (et il est bien au-dessus des 50 euros)

Question prix ? « On est loin des 50 € espérés », prévient le portail actu.fr. « Il est fixé librement par les gérants des centres de contrôle », explique service-public.fr.

D’après la petite enquête menée par actu.fr, le prix d’un contrôle technique varie considérablement d’une région à l’autre et d’un centre à l’autre.

« D’une petite commune de 2 000 habitants dans la Somme à la capitale, en passant par des villes moyennes partout en France, la fourchette des tarifs varie de 49 € à 88 €. »

En moyenne, le prix d’un contrôle technique pour un deux-roues motorisé s’élève à 75 €, soit bien au-dessus des estimations gouvernementales. Ce constat risque de raviver les tensions autour de cette mesure controversée.

Alors ministre des Transports, Clément Beaune avait fait savoir sur les ondes de RTL, qu’il espère que la visite coûte « moins de 50 € aux Français ». Mais la réalité sur le terrain est tout autre.

« Les manipulations sont compliquées, ce qui justifie un prix similaire »

« Les manipulations sont compliquées et durent autant de temps que pour une voiture, ce qui justifie un prix similaire », précise le Centre de contrôle technique Dekra à Marseille qui a fait le choix d’un prix entre « 70 et 75 € ».

Dans le centre d’Autosur de Villeneuve-d’Ascq, près de Lille (Nord), le contrôle technique revient à 65 €. Une hausse est prévue l’année prochaine. « Il va falloir un sonomètre pour tester le bruit des véhicules et un autre pour contrôler la vitesse réelle des mobylettes », indiquent-ils.

Villeurbanne, la commune où le prix est le plus élevé

Un centre situé à quelques pas du parc des Buttes-Chaumont dans le 19ᵉ arrondissement propose 49 € pour les cyclomoteurs de moins 50 cm³, 59 € pour les deux roues de plus de 50 m³ et 69 € pour les trois et quatre roues.

En Auvergne-Rhône-Alpes, un centre Dekra opte pour 75 € les véhicules de moins de 50 m³, 84 € pour les deux et trois roues et jusqu’à 88 € (soit le plus cher) pour les quads.