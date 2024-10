Encore un coup dur pour le budget auto des conducteurs ! Le contrôle technique de plus en plus contraignant à partir du 1er janvier 2025. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le contrôle technique, un passage obligé pour bon nombre automobilistes

Le contrôle technique – obligatoire depuis 1992 tous les deux ans pour tous les automobilistes conduisant des voitures de plus de quatre ans – va subir une évolution à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.

Cette réforme vise principalement à lutter contre les fraudes techniques ainsi que les manipulations des systèmes antipollution.

Ce changement entend notamment répondre aux multiples cas de modifications illégales recensés au cours de ces dernières années (démontage des filtres à particules, manipulation des catalyseurs), relaie le magazine AutoPlus.

On manipule souvent ces systèmes pour gagner en performance ou pour frauder les contrôles anti-pollution.

Contrôle technique : encore une nouveauté en vigueur dès le 1er janvier 2025

Dès 2025, les centres de contrôle technique s’équiperont « d’appareils de diagnostic plus performants » pour identifier les altérations des moteurs ainsi que des systèmes anti-pollution.

Ces nouveautés entraîneraient inévitablement une hausse du tarif du contrôle technique pour l’automobiliste. Mais pour l’instant, personne n’est en mesure de dire dans quelle proportion.

Les automobilistes français déboursent en moyenne 79,52 € pour faire vérifier leur véhicule essence ou diesel, selon le dernier baromètre annuel du comparateur de prix Simplauto.com.

Ce tarif peut varier selon le centre choisi. Il peut aller de 45 à 120 € pour la même prestation.

Une chose est sûre, les véhicules, qu’ils soient modifiés ou non, « seront retirés de la circulation s’ils ne respectent pas les normes en matière d’émission de gaz à effets de serre ».

Des « mesures supplémentaires »

Cette réforme s’accompagne également de « mesures supplémentaires concernant la sécurité des véhicules ».

À compter de cette date, les véhicules présentant des défaillances graves au niveau des systèmes de freinage, de suspension ou de retenue seront automatiquement recalés lors du contrôle technique.

Où trouver les tarifs du CT ?

Comme souligné dans les colonnes du média Merci Pour L’Info, la plateforme Prix des contrôles techniques, édité par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a fait peau neuve.

« Conçue pour ordinateur, tablette ou smartphone, cette nouvelle plateforme propose un contenu plus lisible », peut-on y lire. Ce « service public gratuit permet aux consommateurs de rechercher un centre de contrôle technique ainsi que les tarifs associés ».

Il vous permet de « rechercher un centre par son numéro SIRET ».