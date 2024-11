Conduite sans permis : une infraction routière en passe de disparaître ?

Malgré les différentes mesures préventives mises en place par les autorités routières, l’infraction pour conduite sans permis est loin de disparaître. Concrètement, elle prend une ampleur de plus en plus inquiétante au fil des ans, notamment chez les jeunes.

La conduite sans permis en constante augmentation depuis 15 ans

Le permis de conduire reste l’examen officiel le plus prisé en France avec une moyenne annuelle de plus d’un million de candidats.

Un chiffre impressionnant qui n’a malheureusement pas d’incidence pour diminuer le nombre des délits routiers pour défaut de permis de conduire. La tendance est bien au contraire en hausse ces quinze dernières années.

« S’ils n’étaient “que” 300 000 il y a seulement 10 ans, rapporte ornikar, le nombre d’automobilistes circulant sans permis de conduire a fortement augmenté, plus particulièrement durant les 5 dernières années« .

En effet, le nombre de conducteurs Français qui utilise le « réseau routier sans posséder le permis de conduire, précise la même source, a augmenté de 30% entre 2014 et 2019, pour atteindre aujourd’hui un total de 680 000 automobilistes« .

En 2016, le nombre de délits pour absence de permis de conduire, selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), s’élevait à 111 844. En 2019, avec une tendance toujours à la hausse, il atteignait déjà 123 219.

Des conducteurs sans permis impliqués à plusieurs reprises dans des accidents corporels

Un phénomène qui représente un réel danger, non seulement pour les contrevenants eux-mêmes, mais aussi pour l’ensemble des usagers de la route.

« 6 % des conducteurs impliqués dans un accident mortel, pouvait-on lire dans les colonnes de nos confrères Le Point, circulaient sans permis, un taux qui s’élève à 3,5 % pour les chauffeurs impliqués dans des accidents corporels« .

Conduite sans permis : un délit de plus en plus fréquent chez les jeunes

Agissant dans la plupart des cas sous l’effet de l’alcool ou d’autres stupéfiants, les conducteurs circulant sans permis de conduire sont majoritairement jeunes, avec une moyenne d’âge comprise entre 18 et 34 ans.

Une triste réalité qui assombrit les pages des faits divers. Pas plus tard qu’hier, L’Alsace rapporte qu’« un homme de 20 ans a été interpellé et placé en garde à vue » pour une double infraction au code de la route : conduite sans permis et non-respect des règles de priorité.

Lors d’un contrôle de routine effectué par les policiers de la brigade de nuit du commissariat de Saint-Louis/Huningue, il a été repéré, vers 4 heures du matin, pour ne pas avoir respecté le panneau « Stop » situé à l’angle de la rue des Acacias, précise la même source.