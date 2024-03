Les JO 2024 peuvent être une opportunité en or pour les propriétaires de logements des villes hôtes. Cet évènement pourra vous rapporter gros. Découvrez combien vous pourrez gagner si vous louez votre studio à Paris pendant cette période ?

publicité

Combien pourrez-vous gagner si vous louez votre studio à Paris durant les JO ?

Les tarifs de location saisonnière peuvent grimper jusqu’à 2 000 € la nuitée à Paris. Ce n’est pas tout : à Marseille, une villa avec vue sur les épreuves de voile peut se négocier jusqu’à 20 000 euros. Oui, vous n’êtes pas en train de rêver. Votre résidence pourrait devenir une mine d’or.

Certes « les prix sont libres » avec la tarification. Toutefois, ne soyez pas pour autant trop gourmand. Prenez le temps de vous référer aux tarifs des chambres d’hôtel du quartier pour avoir un montant par personne.

Les annonces sur les plateformes peuvent donner idée des loyers demandés. Les autorités publiques sont en train de négocier avec les plateformes pour alerter les bailleurs et les locataires lorsque les prix sont exorbitants.

publicité

«Mais il n’y aura pas d’interdiction de location de la part de l’État», précise le cabinet du ministère du Tourisme. Un observatoire national des prix sera mis en place pour avertir des tendances du marché locatif.

Il y a une opportunité de réaliser des profits supplémentaires grâce à la location de votre studio pendant les Jeux Olympiques.

Attention à ces petits détails qui peuvent vous coûter cher

Si ces montants font rêver, renseignez-vous tout d’abord sur les obligations légales de votre ville avant de vous empresser de lister votre propriété sur les plateformes de location.

À Paris, rappelle le magazine Capital, il faut « déclarer votre location de résidence principale pour les courts séjours en mairie ou en ligne sur Meubles-tourisme.paris.fr ». Votre numéro d’enregistrement est « à inclure dans votre annonce. »

«À défaut, avertit Maud Velter, cofondatrice de Jedeclaremonmeuble.com, le propriétaire risque 5 000 € d’amende. Ces locations sont assez faciles à repérer sur Internet.»

Votre bien ne peut être loué que pour un maximum de 120 nuitées par an. De plus, il est nécessaire de s’inscrire gratuitement au répertoire Sirene via le site de l’INPI pour officialiser votre activité locative.

Pour éviter les charges de l’Urssaf, assurez-vous que vos revenus de location ne surpassent pas ceux de l’année, surtout si vous dépassez les 23 000 euros de recettes.

Pour l’éviter, divisez vos revenus bruts par le nombre de nuitées. Par exemple, pour 28 nuits, il ne faut pas excéder 857 euros pour échapper aux cotisations.

Si vous êtes en couple et que vous choisissez une déclaration d’impôt commune, le plafond de revenus est augmenté.

Avant de procéder à un calcul, vérifiez d’abord vos revenus annuels dans votre dernière déclaration d’impôt, notamment dans la section des pensions, salaires et rentes nets, ou consultez le site officiel du gouvernement pour plus de précisions.

Côté assurance habitation, prenez toutes les précautions.

Pensez par ailleurs à jeter un coup d’œil sur les garanties de votre contrat d’assurance habitation avant de louer temporairement votre bien immobilier.

Assurez-vous que votre assurance couvre les dommages causés par les locataires pendant cette période. Faites attention à tous ces détails afin de maximiser vos gains.