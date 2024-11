Qu’est-ce qui change en 2025 pour votre chèque énergie ? Fin du versement automatique pour les nouveaux bénéficiaires du dispositif… On vous aide à y voir plus clair.

« On ne peut plus verser automatiquement le chèque et l’envoyer aux bénéficiaires »

La méthode pour percevoir le chèque énergie a changé depuis cette année. Cela concerne les nouveaux entrants, soit près d’1 million d’individus.

« On ne peut plus verser automatiquement le chèque et l’envoyer aux bénéficiaires », déplore Françoise Thiebault, coordinatrice du secteur Énergie du CNAFAL. Cette évolution, explique-t-elle, est due à la disparition de la taxe d’habitation qui servait de base au calcul.

Et donc, poursuit-elle, « On ne sait plus calculer le nombre d’UC (unité de consommation) qui détermine le montant du chèque.» « Ça fait quatre ans qu’on sonne l’alerte et ce qui doit être fait, n’a pas été fait ».

1 million de personnes lésées

« Le gouvernement s’est muré dans une inaction coupable. Conséquence plus que fâcheuse : la liste des bénéficiaires du chèque énergie 2024 n’a pas été actualisée, ce qui prive 1 million de foyers de ce chèque énergie », dénonce le billet de Marie-Amandine Stévenin, Présidente de l’association UFC-Que Choisir.

Cette année, par exemple, 5% seulement (sur ce million) ont effectué la démarche (sur le « guichet spécial lancé depuis juillet 2024, NDLR) pour toucher ce chèque d’environ 150 euros en moyenne.

La plateforme pour pallier ce dysfonctionnement ne semble visiblement pas régler « l’ensemble du problème ».

Comme rapporté sur RMC, « 53 000 ménages ont fait leur demande en ligne pour recevoir le chèque énergie cette année, alors que des centaines de milliers de ménages seraient éligibles. Ces ménages risquent de ne pas le recevoir puisque le versement de ce chèque n’est plus automatique.»

Chèque énergie 2025 : Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux critères et la demande en ligne

L’administration déterminera les bénéficiaires en 2025 en croisant deux critères principaux, le numéro de point de livraison d’électricité du logement et le revenu fiscal de référence du foyer.

Cette évolution ne concerne pas les ménages déjà bénéficiaires, le chèque énergie continuera à être « envoyé automatiquement aux foyers éligibles s’ils remplissent à nouveau les critères ».

Les néobénéficiaires, par contre, devront effectuer une demande en ligne s’ils souhaitent toucher leur chèque énergie. Côté montant, la somme restera comprise entre 48 et 277 euros par an.

Pour bénéficier de ce dispositif, le Revenu fiscal de référence devait être inférieur à 11 000 euros pour un célibataire.

Pour un couple sans enfant à charge, le plafond à ne pas dépasser s’élève à 16 500 euros. Les nouveaux seuils prévus pour l’année 2025 ne sont pas encore connus.

Pour tester votre éligibilité, vous pouvez utiliser le simulateur dédié. Il vous faudra votre numéro fiscal.