Si le chèque énergie 2024 sera bientôt distribué d’ici le 2 avril prochain, une mauvaise nouvelle concernant son montant vient de tomber !

Ce « système de réclamation » promis par Bruno Le Maire.

Cette subvention, lancée en 2018 pour aider les plus modestes à régler leurs factures d’électricité ou de gaz, continue de faire parler d’elle.

Dans un communiqué de presse paru le 5 février 2024, sept associations de consommateurs (dont CLCV, CSF, Familles rurales, UFC, Afoc, Cnafal, Unaf) ont dénoncé ce qui constitue selon elles, « une véritable inégalité d’accès à l’aide publique » en faisant allusion aux « nouveaux ayants droit au chèque énergie (qui) risquent de ne pas recevoir de chèque en 2024″.

« 1 million de ménages » allaient en pâtir si le gouvernement ne réagit pas à temps. Fort heureusement, une solution a été rapidement trouvée. « Il n’y aura pas de perdant.« , s’engage Bruno Le Maire -Ministre de l’Economie– sur France 5 dans C à Vous, où il promet la mise en place d’un « système de réclamation » où les ménages estimant remplir les critères d’éligibilité de faire valoir leurs droits.

« Les associations de consommateurs ont bien fait d’identifier le problème », réagissait le n°2 du gouvernement.

« La fin de la taxe d’habitation, ça ne date pas d’hier, ça fait quatre ans qu’on en parle. Et là, on dirait que les services de l’Etat découvrent le problème », vocifère Jean-Yves Le Mano, président de l’association Consommation, logement et cadre de vie au micro du Parisien.

En effet, « la disparition progressive de la taxe d’habitation est la cause de l’impasse dans laquelle se trouvent les services fiscaux pour identifier les occupants d’un même foyer et calculer le nombre d’unités de consommation ».

Chèque Énergie 2024 : mauvaise surprise en vue pour les foyers modestes

Un problème qui est désormais réglé. Mais une autre mauvaise nouvelle concernant toujours le dispositif vient de tomber. Celle-ci porte surtout sur le montant du chèque énergie 2024 versée en avril.

5,6 millions de ménages modestes bénéficiaires dont le RFR/UC est inférieur à 11 000 euros vont devoir digérer la mauvaise nouvelle.

Le montant du chèque oscille toujours entre 48 et 277 € en fonction de la composition du foyer et ses revenus. Ce montant n’a d’ailleurs pas été revalorisé depuis sa création en 2018 et ce, malgré la forte inflation de ces cinq dernières années.

Comme souligné par les associations, la valeur du dispositif a fortement diminué en termes de pouvoir d’achat.

En 2018, le montant maximum du chèque énergie était de 277 euros. Selon le simulateur d’érosion monétaire de l’Insee, cette somme équivaut aujourd’hui à 315,64 euros.

Concrètement, cela sous-entend qu’un foyer qui reçoit un chèque énergie de 277 euros en 2024 perd 50,64 euros de pouvoir d’achat par rapport à 2018.

Vers une revalorisation de 3fois du montant du chèque énergie ?

Voilà pourquoi les associations comme la CLCV revendique une revalorisation du chèque énergie, soit de 3 fois son montant actuel.

« Non, 48 euros par an de chèque énergie ne permettent pas de payer sa facture de chauffage pour un célibataire ayant un revenu de 900 euros par mois. Non, 276 euros par an ne permettent pas de payer sa facture de chauffage pour une famille monoparentale avec 2 enfants et un revenu de 840 euros par mois », dénonce la CLCV.