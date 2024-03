Le chèque énergie 2024, destiné à aider les foyers à payer leurs factures d’énergie, sera envoyé à partir du 2 avril prochain. Cependant, les 5,8 millions de foyers éligibles ne le recevront pas tous à la même date. La distribution s’étalera du début avril à fin avril, selon le département de résidence. Le versement devrait prendre fin dès le 25 avril 2024 comme indiqué par le ministère de l’Économie.

Chèque énergie 2024 : calendrier officiel des versements par département

Consultez le calendrier officiel pour savoir quand vous recevrez votre chèque énergie :

Semaine du mardi 2 au vendredi 5 avril 2024 :

Indre,

Guadeloupe,

Guyane,

Mayotte,

Martinique

Réunion,

Saint-Martin,

Ardennes,

Bas-Rhin,

Haute-Marne,

Aisne,

Nord,

Pas-de-Calais,

Seine-Saint-Denis,

Orne,

Creuse,

Lot-et-Garonne,

Dordogne,

Ariège,

Aude,

Pyrénées-Orientales,

Tarn-et-Garonne,

Gard,

Vaucluse.

Semaine du lundi 8 au vendredi 12 avril 2024 :

Allier,

Cantal,

Drôme,

Loire,

Ardèche,

Haute-Loire,

Nièvre,

Haute-Saône,

Yonne,

Saône-et-Loire,

Territoire de Belfort,

Côtes-d’Armor,

Loir-et-Cher,

Cher,

Corse,

Vosges,

Aube,

Marne,

Meuse,

Somme,

Vienne,

Corrèze,

Deux-Sèvres,

Haute-Vienne,

Charente-Maritime,

Landes,

Charente,

Seine-Maritime,

Calvados,

Manche,

Lozère,

Hautes-Pyrénées,

Tarn,

Hérault,

Aveyron,

Lot,

Gers,

Alpes-de-Haute-Provence,

Hautes-Alpes,

Mayenne,

Sarthe,

Vendée

Maine-et-Loire.

Semaine du mardi 16 au vendredi 19 avril 2024

Savoie,

Puy-de-Dôme,

Jura,

Côte-d’Or,

Doubs,

Finistère,

Ille-et-Vilaine,

Morbihan,

Indre-et-Loire,

Loiret,

Eure-et-Loir,

Moselle,

Bas-Rhin (2ᵉ envoi),

Oise,

Val-d’Oise,

Pyrénées-Atlantiques,

Gironde,

Normandie,

Eure,

Loire-Atlantique,

Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Bouches-du-Rhône,

Alpes-Maritimes

Var.

Semaine du lundi 22 au jeudi 25 avril 2024

Isère,

Ain,

Rhône,

Haut-Rhin,

Île-de-France,

Paris,

Haute-Savoie,

Seine-et-Marne,

Yvelines,

Essonne,

Hauts-de-Seine,

Val-de-Marne,

Deux-Sèvres (2ᵉ envoi)

Haute-Garonne.

Comme le chèque énergie est envoyé par voie postale, comptez « deux et quatre jours entre l’envoi et leur réception ».

Si vous n’avez pas reçu votre chèque énergie à la date indiquée, vous pouvez contacter le service client du chèque énergie au 0 800 840 100 (appel gratuit) ou via le formulaire de contact sur le site chequeenergie.gouv.fr.

Pour utiliser votre chèque énergie, rendez-vous sur le site Chequeenergie.gouv.fr, et connectez-vous à votre espace bénéficiaire. Sinon, il est aussi possible de télécharger et de l’envoyer à votre fournisseur d’énergie en format papier.

Cette année, le chèque énergie peut désormais être utilisé pour payer les charges de chauffage incluses dans vos factures de logement social. Pensez à utiliser votre chèque énergie dès que possible. Sa validité prendra fin au 31 mars 2025.

Qui y est éligible ?

Pour être éligible à ce dispositif, vous devez avoir un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur à 11 000 € par an et par unité de consommation (UC). Le nombre d’UC est déterminé par la composition de votre foyer.