Le saviez-vous ? L’aide à l’installation des équipements de chauffage au bois a commencé à baisser depuis le lundi 1er avril 2024. Explications.

publicité

Plus de 6 millions de personnes souffrent de précarité énergétique.

1 ménage sur 8 en France, soit plus de 6 millions de personnes sont affectés par ce fléau, selon les chiffres 2021 de l’Observatoire de la précarité énergétique (ONPE). Sont considérés comme précaires « ceux qui figurent parmi les 30 % les plus pauvres et qui consacrent plus de 8 % de leur budget à l’énergie (chauffage et éclairage notamment)« , indique l’ONPE.

Selon la définition législative établie par La loi du 10 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, « Est en situation de précarité énergétique […] une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ».

Opérations d’économies d’énergie.

« Pour lutter contre la précarité énergétique, qui concerne environ 12 % des ménages en France selon L’Observatoire des inégalités, un premier enjeu est d’aider les ménages modestes à réduire leurs consommations grâce à la réalisation d’opérations d’économies d’énergie dans leur logement« , précise le site du Ministère de la Transition écologique.

publicité

Chauffage au bois : mauvaise nouvelle, baisse des aides

Comme relayé par nos confrères de Midi Libre, le budget alloué au dispositif MaPrimeRénov’, servant au financement des travaux de rénovation énergétique, est beaucoup moins important cette année. Résultat : le montant de certaines aides pour rénover son logement a d’ores et déjà baissé depuis le 1er avril prochain.

L’enveloppe allouée au dispositif est passée « de près de 2,5 milliards d’euros l’année dernière à un milliard d’euros en 2024 », révélait déjà en février dernier, le ministère des finances.

L’aide du dispositif MaPrimeRénov’ destinée à l’installation des équipements de chauffage au bois – chaudières ou poêles à bois, à bûches ou à granulés – est raboté de 30 % depuis ce début avril.

Alors qu’installer un poêle à bois faisait jusque-là profiter d’une aide de 2500 € aux ménages les plus modestes, celle-ci n’est plus que de 1 800 €. Pour les foyers modestes, l’aide passe de 2000 à 1 500 €.

Le dispositif prolongé pour les rénovations globales

Le gouvernement souhaite modifier le dispositif MaPrimeRénov’ afin de limiter son utilisation aux gros travaux de rénovation énergétique. Pour l’Etat,

« changer une chaudière, les fenêtres, ou encore isoler seulement le toit » ne changent pas grand-chose en termes de rénovation énergétique. « Ces travaux, indique franceinfo, coûtent beaucoup trop cher aux finances publiques ».

Seuls les projets de rénovation globale seront désormais financés par MaPrimeRénov’. Ces derniers fonctionneraient le mieux pour isoler les logements. « Et sur ce point, le secteur du bâtiment a obtenu un délai » supplémentaire. Le recentrage de MaPrimeRénov’ sur les gros travaux est repoussé d’un an.