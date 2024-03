Le traditionnel changement d’heure, bientôt du passé ? 2024 marquera-t-elle l’ultime étape de ce rituel bi-annuel controversé ?

« Changer d’heure est un concept dépassé »

« Changer d’heure est un concept dépassé, qui est source de frustration et de confusion. C’est tout simplement stupide, il n’y a pas d’autre façon de le dire », s’agace le sénateur Marco Rubio qui laisse entendre — sans preuve scientifique — « un lien direct entre les changements d’heure et l’augmentation des crises cardiaques et des accidents de voiture« , souligne tf1info.

Changement d’heure : est-ce la fin pour 2024 ?

En 2022, le Sénat américain a voté à l’unanimité l’abandon définitif de l’heure d’hiver. En Europe, la Commission européenne avait proposé de supprimer le changement d’heure dès 2018, mais le Parlement européen n’a pas encore pris de décision définitive. Et pour cause : le Covid-19 était passé par là.

Depuis quand la mesure avait été adoptée en France ?

Le changement d’heure a été instauré pour la toute première fois en France en 1916, après l’Allemagne et le Royaume-Uni, pour économiser du charbon en temps de guerre. Abandonnée après la Seconde Guerre mondiale, elle renaît en 1976 face au choc pétrolier, pour exploiter l’ensoleillement naturel et réduire la consommation d’électricité.

En 1975, sous Valéry Giscard d’Estaing, la France adopte un système officiel d’heure d’été, avançant les montres d‘une heure en hiver et deux heures en été. Un décret officialise la pratique en 1975, et depuis 1998, l’Union européenne harmonise les dates de changement d’heure pour tous ses membres.

Plusieurs rapports révèlent aujourd’hui son faible effet sur les dépenses énergétiques, révèle l’ADEME. « Le changement d’heure permet des économies en énergie et CO2 réelles mais modestes ».

Pour quand le prochain changement d’heure en 2024 ?

Comme à l’accoutumée, « les changements d’heure 2024 surviendront le dernier week-end du mois de mars pour le passage à l’heure d’été et le dernier week-end d’octobre pour le passage à l’heure d’hiver ».

La date de changement d’heure d’été 2024 est donc prévue pour le dimanche 31 mars 2024 à 2h du matin. Il « a toujours lieu, et pour l’ensemble de l’UE, aux mêmes heures, les mêmes jours de la semaine et à la même période de l’année« , relaie BFM TV.

Pourquoi ce changement en pleine nuit mais pas à minuit par exemple ? Tout simplement « parce que c’est un moment de faible activité » dans tous les domaines, indique auprès de BFM TV, l’association pour la fin de l’heure d’été double (ACHED) et que « cela, ajoute-t-elle, ne fait pas changer de date ».

« Le bon fonctionnement de certains secteurs, non seulement celui des transports et celui des communications, mais aussi d’autres secteurs de l’industrie, exige une programmation stable à long terme », précise la directive de l’UE datée de 2001.