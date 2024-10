Cette règle en vigueur depuis mi-septembre 2024 porte sur les bagages à bord des trains de la SNCF. Pour éviter de finir avec une amende de 150 euros, les passagers doivent dorénavant respecter une certaine taille. Explications.

Cette nouvelle règle en train qui vous permettra d’échapper à cette amende salée

L’heure n’est plus à la tolérance ni à la pédagogie. Les sanctions s’appliquent. Les contrevenants s’exposent à une amende de 50 euros, voire 150 euros « en cas d’entrave à la circulation dans les couloirs », précisent nos confrères du Point.

Tandis qu’auparavant, les usagers étaient « en mesure de porter eux-mêmes et en une fois l’ensemble de [leurs] bagages », la SNCF avait depuis le 15 février dernier durci sa politique à bord des TGV pour « limiter les abus ».

La société ferroviaire limite actuellement chaque voyageur à seulement deux bagages.

Les dimensions à connaître absolument…

Vos bagages ne doivent « mesurer au maximum que 70 par 90 par 50 centimètres », peut-on y lire. Cela vaut pour « les valises, les gros sacs à dos, les sacs de randonnée et les sacs de sport », énumère Le Point.

Vous pouvez par ailleurs « y adjoindre un bagage à main étiqueté de 40 par 30 par 15 centimètres, à l’instar d’un sac à dos, cabas ou sacoche d’ordinateur« , est-il indiqué.

« À la SNCF : plus le service se dégrade, plus ils facturent cher »

Une mesure qui ne fait visiblement pas l’unanimité. « Pub « A la SNCF on vous fera aimer l’avion ». À la SNCF plus le service se dégrade, plus ils nous le facturent cher. Il faut bien payer les avantages énormes des cheminots », déplore-t-on dans le fil des commentaires.

Les internautes sont nombreux à déplorer la situation. « La SNCF rackette à tout-va, l’usager, le contribuable… À quand une véritable mise en concurrence ? »

« Il est plus facile et plus commode de voyager avec son automobile ! Beurk le train ! », réagit un autre.

Pour les personnes qui voyagent avec un « bagage spécial » (genre poussette, trottinette pliée, planche nautique, paire de skis sous housse étiquetée, instrument de musique en étui étiqueté ou snowboard sous housse étiqueté, cite la SNCF sur son site web), retenez que la taille autorisée ne dépasse pas 90 par 130 centimètres.

En plus, ces passagers n’ont droit qu’à un seul, en plus d’un bagage à main.

« Ces règles de sécurité s’appliquent à tout bagage »

« Le transport des bagages est conditionné à la nécessité de garantir la sécurité et les conditions de circulation des voyageurs et de nos personnels à bord. Un bagage ne doit, en aucun cas, entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès aux compartiments. Ces règles de sécurité s’appliquent à tout bagage, qu’il soit professionnel ou de loisir« , rappelle SNCF Voyageurs.