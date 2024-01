Mauvaise nouvelle ! Les abonnés Netflix vont devoir payer plus cher pour accéder aux offres et au catalogue de la célèbre plateforme. On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

2023 a été très réjouissante pour Netflix.

Le bilan de l’année 2023 a été très positif pour la plateforme de vidéo à la demande (VOD). Le service de streaming continue de faire évoluer ses stratégies afin d’engranger des bénéfices supplémentaires.

Dans cette optique, le partage de mot de passe a été supprimé. Ce n’est pas tout ! Netflix augmente également les prix des abonnements.

Ces stratégies ont eu l’effet escompté selon BoxOfficePro. « Au quatrième trimestre de l’année écoulée, la plateforme américaine a engrangé 13,1 millions d’abonnés supplémentaires, pour atteindre 260,8 millions de foyers à travers le monde ».

Concernant « sa stratégie de tarification, ajoute le magazine spécialisé, la plateforme enregistre une croissance de 70 % des abonnements à son offre avec publicité sur le 4e trimestre 2023, au même niveau que le trimestre précédent. De fait, est-il indiqué, le développement de l’activité publicitaire est un des objectifs les plus importants de 2024. Quant au partage payant de compte, Netflix estime l’avoir durablement intégré dans son activité ».

Netflix deviendra la maison exclusive de « Raw » dans plusieurs pays.

D’après Variety, relaie le site Allociné, Netflix a acquis pour 5 milliards de dollars les droits exclusifs pour diffuser en direct chaque semaine à partir de janvier 2025 le très populaire show de catch, WWE Raw, l’émission de divertissement sportive de la World Wrestling Entertainment, et ce pour une durée de 10 ans.

Les téléspectateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique Latine seront les premiers à en profiter.

Cette décision radicale de Netflix qui va faire grincer des dents ses abonnés

Dans la foulée, les abonnés de Netflix vont devoir casser leur tirelire afin d’accéder aux offres et au catalogue du géant américain. Cela sous-entend une augmentation des abonnements.

« Alors que nous continuons d’investir et d’améliorer Netflix, nous allons occasionnellement demander à nos abonnés de payer un petit extra afin de refléter le coût de ces évolutions, ce qui nous permettra de financer des investissements supplémentaires pour développer et faire grandir notre service« , prévenait Ted Sarandos, le PDG de la plateforme, dans sa lettre envoyée aux actionnaires.

Le forfait « Essentiel » n’existe plus pour les nouveaux abonnés.

TVLine affirme que le service de streaming va carrément « supprimer son offre sans publicité la moins chère ». Ceux qui ne souhaitent pas avoir de publicité sur leur compte Netflix auront le choix entre le forfait « Standard » à 13,49 € par mois et le forfait « Premium » à 19,99 € par mois.

Ceux qui ne trouvent pas de problème avec la publicité peuvent toujours souscrire le forfait « Standard avec publicité » à 5,99 € par mois.