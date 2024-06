Fin 2023, la France compte déjà plus de 4.660 radars, soit 130 fois de plus qu’en 2022. Les radars rapportent beaucoup à l’État. Sur l’année 2023, les amendes routières générées par les radars ont atteint, au total, « près de 2 milliards d’euros », selon la Cour des comptes.

publicité

Cette application « géniale » pour sauver ses points après avoir été flashé par un radar automatique

De l’argent qui va où ? « Une petite moitié va vers les mesures pour améliorer la sécurité routière. Il y a un-tiers de ces recettes qui va plutôt vers de l’investissement sur des nouvelles structures de transports en France et puis ce qui reste, c’est destiné aux collectivités locales pour abonder leurs budgets« , explique auprès de RMC, Arnaud Aymé, spécialiste des transports chez Sia Partners.

Connaissez-vous Flash Radar, cette nouvelle application mobile disponible gratuitement sur App Store ou Google Play, qui aide à ne plus payer vos PV en voiture ? En même temps, elle vous évite les pertes de points sur votre permis.

« Flash Radar est dédiée à la contestation des infractions routières relevées par radars automatiques ou vidéo-verbalisation« , peut-on lire sur le site de l’appli mise en place par le 1er cabinet d’avocats de France exclusivement spécialisé en droit routier.

publicité

Elle s’appuie sur la reconnaissance imprécise d’un automobiliste sur les photos de radars fixes. C’est ce qui se passe pour 98% des clichés, les rendant ainsi inutilisables pour une verbalisation.

Pour l’utiliser, « rien de plus simple : ouvrez l’application Flash Radar sur votre téléphone et laissez-vous guider pour effectuer la contestation », est-il indiqué.

« Dès réception, notre équipe d’avocats et de juristes se charge d’effectuer à votre place l’ensemble des démarches » en contrepartie de 57 euros TTC, un tarif unique.

De plus, « Flash Radar est un service sans engagement. Vous ne contestez donc que lorsque vous le souhaitez ».

« Suivez votre dossier en direct en vous connectant à votre espace client. Vous serez averti à chaque étape de l’avancement de votre dossier !« , peut-on y lire.

Ce délai légal de contestation à respecter…

Pour l’utiliser, « le délai légal de contestation ne doit pas être dépassé, vous ne devez pas avoir payé l’amende ou avoir déjà contesté l’infraction ».

« Pour contester un avis de contravention, le délai légal est de 45 jours à compter de la date de l’avis figurant en haut et à droite de ce document. En revanche, pour contester un avis d’amende forfaitaire majorée, ce délai est porté à 3 mois (pour les infractions relevées par radar automatique) », rappelle le site.

« Je trouve ça génial » !

En outre, « vous ne devez pas avoir fait l’objet d’une désignation de votre employeur ».

Gardez à l’esprit qu' »il n’est pas possible d’utiliser Flash Radar pour réitérer une contestation préalablement rejetée ».

« Nul n’est censé ignorer la loi et ça coûte de l’argent d’aller vers un avocat. Et le fait de rendre ses droits accessibles, je trouve ça génial. Et de démocratiser l’accès au droit, je trouve ça génial », salue Joëlle Dago-Serry de Les Grandes Gueules.