Près de 20% des Français vont voir leurs aides augmenter d’ici quelques semaines, ce sera plus de 120 euros supplémentaires ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Cette aide qui bénéficie à 20% des Français va augmenter, plus de 120 € à la clé

Selon l’Insee, ces aides qui vont augmenter concernent à la fois les étudiants, les salariés, les retraités comme les chômeurs. Ce sont 13,5 millions de personnes en tout, incluant les enfants et les autres personnes à charge.

Cette revalorisation prochaine aura lieu le 1er octobre prochain. Il s’agit comme vous l’aurez deviné « des aides au logement« .

Ces coups de pouce qui profitent à 20% des Français « permettent de couvrir une partie de la dépense de logement des ménages, qu’il s’agisse du loyer et des charges pour les locataires ou des mensualités de remboursement et des charges pour les accédants à la propriété ayant signé un prêt immobilier avant le 1er janvier 2018″, explique la Drees.

Quelles aides concernées ?

Ces prestations regroupent à la fois l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation de logement familiale (ALF) ainsi que l’allocation de logement sociale (ALS).

Sauf opposition du gouvernement, cette hausse automatique appliquée à l’APL, ALF et l’ALS sera de 3,26 %.

A quelle hausse prétendre à partir du 1er octobre prochain ? Les voici en fonction des aides auxquelles vous êtes éligible.

Cette revalorisation se traduira par une augmentation de 7 € par mois pour le premier, soit plus de 88 € par an.

Pour les bénéficiaires de l’ALS, la hausse sera de 6 € par mois, soit plus de 75 € de plus par an. Pour les allocataires de l’ALF, celle-ci s’élève à 10 € par mois environ, soit 120 € supplémentaires sur l’année.

« Ces 3 aides au logement, comme expliqué par la Caf, sont accordées selon l’ordre de priorité ».

A qui s’adresse chaque aide ?

L’aide personnalisée au logement s’adresse uniquement aux « locataires d’un logement neuf ou ancien qui a fait l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’État fixant l’évolution du loyer, la durée du bail, les conditions d’entretien, les normes de confort, …« , précise le site de l’organisme public.

Quant à l’allocation de logement familial, ce coup de pouce est plutôt « destiné aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier de l’APL et qui sont mariées depuis moins de 5 ans ou ont des enfants (nés ou à naître) ou une personne à charge ».

« L’allocation de logement social par contre, s’adresse aux locataires qui ne peuvent bénéficier ni de l’APL ni de l’ALF ».