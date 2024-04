Cet autocollant en vente libre fait fuir les cambrioleurs de chez vous, il ne coûte presque rien

Découvrez cet autocollant vendu partout et qui fait rebuter les cambrioleurs de rôder autour de votre résidence. Les détails.

Les cambrioleurs ont changé de pratique !

Comme révélé par un récent article de tf1info, les cambrioleurs n’hésitent plus aujourd’hui à s’introduire dans les domiciles ciblés « hors des périodes considérées plus à risque« . Les malfrats semblent avoir radicalement changé de méthode.

Selon l’entreprise de sécurité Verisure, leur période de prédilection est désormais le mois de décembre. Et pour cause : à cette époque de l’année, ils sont certains de mettre la main sur un plus gros butin avec l’engouement provoqué par les cadeaux de Noël.

Novembre, août (9%) et octobre (9%) sont également les périodes plus à risque « à cause des vacances de la Toussaint », peut-on lire dans le communiqué joint à l’étude.

Un cambriolage peut désormais survenir à « n’importe quel créneau de la journée. »

« Les personnes pensent souvent que cela arrive la nuit, explique au micro de tf1info, l’adjudante-cheffe Karine Bonnici, de la brigade de gendarmerie de Dardilly (dans le Rhône). Pour autant, affirme-t-elle, on se rend compte que cela arrive à n’importe quel créneau de la journée. »

Les voleurs cambriolent en plein jour. La preuve : sur plus de 3.100 intrusions en 2023, « 42% ont lieu l’après-midi, contre 37% la nuit et 21% le matin« . Ces malfrats font leurs méfaits le samedi, le jeudi et le vendredi.

Pourquoi le télétravail n’arrête pas les voleurs ?

Le télétravail est loin d’améliorer la situation. De plus, il « ne représente pas cinq jours sur cinq ou sept jours sur sept, ajoute Éric Henry, délégué national Alliance Police nationale.

Dans les familles qui détiennent des enfants en bas âge, il faut bien les emmener à l’école. Les parents vont s’absenter pendant ce temps-là. Pareil lorsqu’il s’agit d’aller faire ses courses. »

Comme rappelé par nos confrères de la Une, trois minutes en moyenne suffisent aux voleurs pour cambrioler une maison.

Outre le pouvoir d’achat, la question de sécurité préoccupe également beaucoup les ménages.

Cet autocollant en vente libre fait fuir les cambrioleurs de chez vous, il ne coûte presque rien

Tout le monde n’a pas toujours les moyens de s’offrir un système de sécurité sophistiqué (avec détecteurs, centrale d’alarme, caméras, services de télésurveillance).

Fort heureusement, ces foyers ne sont pas sans solution de recours. Un autocollant en vente libre partout ferait fuir les cambrioleurs de chez vous.

Il vous suffit donc de vous en procurer et de la rendre bien visible chez vous. Celui-ci affiche effectivement un message signalant la présence d’un système de sécurité.

La simple vue de cet autocollant mentionnant un système d’alarme ou de télésurveillance rebuterait plus d’un malfaiteur à rôder autour de votre domicile.

Vous pouvez en acheter sur des sites comme eBay où ils sont vendus par lots pour une trentaine d’euros.