Être calé en mécanique ne constitue pas un pass devant les règles de conduite définies par le Code de la route. En trafiquant son bolide, cet automobiliste espérait tromper la vigilance des forces de l’ordre en roulant à une vitesse de près de trois fois supérieure à la limitation prescrite.

Un chauffard pas comme les autres

Un inconscient de la route, mais un véritable surdoué de la mécanique auto. Dans la nuit du 20 avril au dimanche 21 avril 2024, des éléments de la gendarmerie de Vienne ont interpellé un chauffard pas comme les autres.

À bord d’une exceptionnelle Ford Focus ST (Sport Technologies) qu’il a ingénieusement montée en RS (Rallye Sport), le conducteur au talent fou, probablement en train de tester l’efficacité de son travail, n’a pas pris en compte la limitation de vitesse en empruntant la D910.

Un délit routier grave

Arrivée à hauteur de Jaunay-Marigny, sur une voie avec une limitation de 70 km/h, le jeune automobiliste, âgé à peine de 32 ans, a été flashé avec 214 km/h, dont la vitesse retenue a été de 203 km/h.

S’il espérait camoufler sa vitesse réelle avec la modification réussie de sa voiture, cela n’a pas fonctionné devant des gendarmes expérimentés et bien équipés.

« L’échappement et l’immatriculation n’étant pas conformes, le conducteur déclare que son véhicule est « STAGE 2″ ce qui correspond à une modification de l’admission d’air et d’essence, de l’échappement et une cartographie électronique boostant alors son véhicule à 401ch », explique-t-on depuis la page Facebook officielle de la gendarmerie de Vienne.

Les internautes en admiration…

Un message très clair pour la jeunesse de ne pas suivre le comportement dangereux du jeune homme qui a fort probablement le goût du risque.

Mais les internautes n’ont pas vu les choses sous cet angle. Au lieu de réprimander le délinquant routier, ils étaient surtout en admiration face à la perfection de ses travaux de modification.

« Jolie mécanique, c’est un travail de pro », commentent certains. « Les gendarmes pourraient au moins le féliciter ou lui offrir une médaille pour le travail fait sur la voiture vu l’investissement », lâchent aussitôt d’autres.

Une lourde sanction

Des compliments qui n’ont pas empêché les gendarmes d’appliquer la loi. En effet, le jeune automobiliste originaire de Châtellerault a été sévèrement sanctionné.

S’il devait encore passer devant un juge pour déterminer son sort définitif, les autorités lui ont retiré provisoirement son permis de conduire et ont placé son implacable Ford Focus en fourrière, avec un carton rouge pour couronner le tout.