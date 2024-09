Un tour de vis qui ne risque pas de plaire à grand nombre de clients ! Effectivement, le champ de possibles est désormais restreint. Quelles sont les nouvelles limites pour vos virements ?

En effet, il n’est plus aujourd’hui possible d’effectuer des virements entre vos différents comptes épargne ni encore de verser de l’argent sur les livrets de vos proches.

Cette interdiction n’est toutefois pas nouvelle, car les banques de détail opérant dans l’Hexagone ont progressivement durci les règles encadrant ces opérations portant sur les comptes épargnes depuis de nombreuses années.

Mais tous les clients n’ont pas toujours été informés de façon très claire.

Quelle est la nouvelle réglementation ?

Dorénavant, pour tout type de mouvement d’argent (versement ou retrait) sur votre compte épargne, vous devez obligatoirement passer par votre compte courant (ou compte chèques).

En d’autres termes, il n’est plus autorisé d’effectuer de virements directs entre votre compte épargne et un autre compte, même si celui-ci vous appartient.

« Les opérations enregistrées sur des comptes sur livret sont limitées à des versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements de ou à son compte à vue », précise la réglementation.

Pourquoi cette restriction ?

Cette réglementation remonte de plusieurs décennies, mais les banques ne s’y sont vraiment pliées qu’à compter de 2018 après que le Sénat a tiré la sonnette d’alarme par rapport aux nouveaux risques liés à la DSP2.

Ce changement de règle a été effectué à la demande du ministère de l’Économie et des Finances. « Bercy n’a donc (en réalité) même pas eu besoin de modifier la réglementation », comme rappelé par le site MoneyVox.

Ces opérations désormais impossibles dans tous les établissements bancaires en France, les règles ont changé

Les virements directs entre vos différents comptes épargne (Livret A, un LDDS, un livret fiscalisé) ne sont plus possibles. Vous devez impérativement passer par votre compte courant.

Il en va de même pour les virements ponctuels vers les comptes épargne d’une autre personne, et donc, de vos proches. Ce n’est plus possible, et ce, même au sein d’un même établissement.

Les virements depuis votre compte épargne vers le compte courant d’un autre titulaire font partie des opérations interdites.

Les virements permanents depuis votre livret vers votre compte courant ainsi que les virements permanents vers un compte courant ou un livret détenu dans une autre banque sont aussi désormais impossibles (et ce que ce soit dans la même banque ou dans une banque différente).