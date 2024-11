Des milliers de motos vont se voir interdire de circuler, plusieurs modèles emblématiques sont concernés. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous donne tous les détails à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Ces modèles de motos bientôt bannis de la circulation, des milliers sont concernés

250 000 motos ont fait l’objet d’un rappel massif lancé par BMW en début d’année. Parmi les modèles concernés, on retrouve le « R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, et le R 1250 RT, fabriqués entre août 2018 et décembre 2022 ».

Le rappel s’explique par un problème qui se situe au niveau du boîtier électronique du moteur.

« Lorsque la roue arrière tourne à haut régime, il y a un risque de casse de l’arbre de transmission lors de la réception des sauts (contrainte et surcharge) ».

Rassurez-vous, le problème n’est pas si grave comme vous le pensez. Si vous possédez l’un ou l’autre de ces motos, vous n’aurez qu’à passer en concessionnaire pour effectuer une « mise à jour logicielle des systèmes responsables de l’antipatinage et de la gestion des régimes moteur » en vue d’« éviter tout risque de surchauffe ».

Mais jusqu’à présent, tous les propriétaires de ces modèles de moto ne se sont pas toujours présentés.

Il relève de « la propre sécurité du pilote, celle des automobilistes et autres usagers de la route ».

En novembre 2023, 5400 sur les plus de 39 000 motos concernées n’avaient toujours pas été mises à jour. De quoi amener les autorités fédérales des transports à interdire l’usage de ces motos depuis janvier 2024 « pour la propre sécurité du pilote, celle des automobilistes et autres usagers de la route ».

50 000 sur les 256 000 motos défectueuses n’ont toujours pas réalisé à ce jour la démarche attendue. L’Allemagne reste le seul pays à opter pour une interdiction de circulation.

La France va-t-elle également suivre ?

D’autres pays —comme la France par exemple — pourront suivre si rien ne bouge. Pour les autorités, il est avant tout question d’une sécurité routière.

Si donc, vous roulez encore avec une R 1250 GS, Adventure, ou RT, vérifiez que toutes les mises à jour requises ont d’ores et déjà bien été effectuées. Au moindre doute, n’hésitez pas à faire un tour chez le concessionnaire BMW.

Quel est le but de la mise à jour ?

Grâce à cette correction, l’écart entre le régime moteur et la vitesse de transmission sera minimisé lors des changements d’adhérence. Cela « évitera les fortes montées en régime lorsque la roue est désolidarisée du sol ».