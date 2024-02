Rappel massif de plusieurs lots de légumes contaminés vendus dans ce célèbre supermarché à travers toute la France. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Ce supermarché rappelle des légumes contaminés aux pesticides

Cette procédure de rappel intervient après la détection d’une présence de pesticides dépassant les normes autorisées dans ces lots de légumes. Sont incriminées les 1,4 dimethylnaphtalene, fludioxonil, prothioconazole-desthio et bixafen. Si vous êtes en possession des lots rappelés, le site gouvernemental Rappel Conso déconseille vivement de les consommer.

Ces substances chimiques, utilisées dans le but de protéger les cultures des maladies, sont susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine lorsqu’elles vont au-delà les normes autorisées.

Ce rappel lancé par le groupe Leclerc porte sur différents mélanges de légumes, particulièrement des mélanges pour soupe aux choux et pour garbure, et aussi du céleri branche, tous vendus sous la marque Cœur de jardin, entre le 11 janvier 2023 et le 26 janvier 2024 dans bon nombre de départements français.

Voici les lots rappelés concernant le mélange de légumes pour soupe aux choux.

Pour le mélange de légumes pour soupe aux choux, voici les lots qu’il faut rapporter d’urgence : 46511, 46520, 46568, 46571, 46612, 46614, 46684, 46687, 46743, 74742, 46800, 46799, 46853, 46854, 46906, 46907, 46995, 46994, 47027, 47037, 47082, 47081. La DDM est fixée entre le 20/01/2024 et le 03/02/2024 avec comme code-barres N°3352397163033.

Ces départements faisant l’objet de rappel incluent l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, l’Oise, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-et-Marne ainsi que le Yonne.

Voici les références concernées pour le mélange de légumes pour garbure

Concernant le mélange de légumes pour garbure, découvrez ci-après les lots concernés : 46516, 46511, 46563, 46568, 46601, 46612, 46658, 46691, 46684, 46738, 46743, 46790, 46800, 46847, 46853, 46893, 46906, 46960, 46985, 46906, 47036, 47027, 47075. La DDM est similaire au produit précédent. Son code-barres porte le numéro 3352397163026.

Les départements visés regroupent l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Cantal, la Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, le Lot, les Pyrénées-Orientales, le Tarn ainsi que le Tarn-et-Garonne.

Voici les lots de céleri branche rappelés massivement.

Les lots de Céleri branche rappelés -vendus en Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Finistère, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Morbihan, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées- portent les numéros 46511, 46517, 46568, 46611, 46612, 46608, 46654, 46700, 46743, 46800, 46797, 46852, 46853, 46905, 46906, 46901, 46949, 46996, 46995, 46992, 47027, 47079, 47082, 47080 avec comme code-barres : 3352397029018.

Concernant le céleri branche (deuxième produit), voici la liste des lots concernés : 46521, 46517, 46564, 46565, 46611, 46608, 46654, 46700, 46688, 46748, 46747, 46798, 46797, 46852, 46851, 46905, 46901, 46949, 46996, 46992, 47035, 47034, 47079, 47080 avec un code-barres numéroté 3352397029025.

Sont concernés la Charente-Maritime, la Corrèze, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Finistère, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques ainsi que les Hautes-Pyrénées.

Pour toute question de votre part, vous pouvez contacter l’entreprise Les Jardins d’Aquitaine au numéro 05 53 98 36 36.