Vous souhaitez devenir propriétaire mais vous ne connaissez pas tous les dispositifs d’aide ? Ce site vous dévoile toutes les aides près de chez vous

pour faciliter votre projet immobilier. On vous aide à y voir plus clair.

Des aides en tous genre pour les primo-accédants…

Quand est primo-accédant, toutes aides financières permettant d’avancer son projet immobilier sont les bienvenues.

Beaucoup passent à côté de coups de pouces intéressants par simple méconnaissance alors qu’ils peuvent faire toute la différence pour l’acquisition de votre bien.

De plus, il existe de nombreuses aides locales auxquelles on ne pense pas toujours. Pour vous aider à vous retrouver, et pour ne manquer aucunes d’entre celles auxquelles vous pouvez être éligibles, un site dédié a été créé.

Il vous simplifie la vie en vous faisant gagner du temps. Vous n’avez nullement besoin d’effectuer une recherche ville par ville pour prendre connaissance de toutes les aides disponibles.

Ce site vous dévoile tous les dispositifs d’aide disponibles pour faciliter votre achat immobilier

Sachez qu’elles sont répertoriées sur le site de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL). Un outil qui y est proposé permet d’ailleurs de naviguer à travers une cartographie interactive de l’Hexagone.

Vous pouvez même faire usage des menus déroulants pour sélectionner votre région, votre département, voire votre statut (locataire du parc social, du parc privé, primo-accédant…).

Vous pouvez même préciser le type de projet que vous souhaitez : location-accession, achat avec ou sans travaux, etc. N’attendez plus pour l’essayer ! Il est disponible à cette adresse : https://www.anil.org/aides-locales-accession-propriete/.

« Certaines collectivités locales accordent des aides financières qui permettent aux ménages de devenir propriétaire. Pour connaître ces aides et les modalités de leur attribution, sélectionnez votre département et consultez celles octroyées dans votre territoire », recommande l’Agence Nationale pour l’information sur le logement.

Ces autres simulateurs de l’agence.

« L’ANIL vous propose différents simulateurs en matière d’accession, de location, de vente ou d’investissement locatif », peut-on lire.

« Les outils de calcul de l’ANIL permettent par exemple de calculer la révision annuelle du montant du loyer, le prêt à taux zéro dont vous pouvez bénéficier ou encore le budget que vous pouvez consacrer au financement de votre projet d’accession, selon vos ressources, la composition de votre ménage et du type de projet » engagé.

Vous pouvez « simuler un tableau d’amortissement d’un prêt, faire une estimation des « frais de notaire », des frais d’hypothèque ou de l’impôt sur la plus-value en cas de vente d’un bien ».