Ce lot de jambon rappelé massivement en France, il est impropre à la consommation à cause d’une contamination avec un produit d’entretien. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous donne toutes les informations à connaître à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Ce jambon vendu dans toute la France est rappelé d’urgence en raison d’une contamination avec un produit d’entretien

Si vous aviez prévu de concocter une délicieuse quiche lorraine ou des croque-monsieur, la vigilance est de mise, notamment si votre jambon blanc provient de ce supermarché.

Du jambon cuit supérieur découenné/dégraissé vendu par six tranches (270 grammes) fait aujourd’hui l’objet d’un rappel produit. L’alerte portant sur ce jambon de la marque « Tous les jours » a été lancée depuis le vendredi 1er mars 2024 par le site officiel Rappel Conso.

Ce jambon a été commercialisé en rayon entre le 13 février 2024 et le 29 février 2024, identifié par le lot N°1240180 et le code-barre GTIN 3700311820676. L’emballage de ces tranches de jambon est estampillé FR 14.752.020 CE comme marque de salubrité, et sa date limite de consommation est fixée au 12 mars 2024.

publicité

Ce jambon rappelé a été distribué dans plusieurs enseignes à travers la France, notamment chez Casino, Vival, Spar ainsi que tous les réseaux de distribution de Casino.

Le motif du rappel est lié au « goût anormal (du produit), causé par une contamination potentielle par un produit d’entretien ». Il ne faut surtout pas en manger. Le consommateur pourrait également être exposé à d’autres contaminants chimiques, selon la fiche émise par la plateforme gouvernementale.

Que faire si on est concerné par la procédure de rappel ?

Si vous êtes en possession du produit incriminé, « rapporter le produit au point de vente » afin d’obtenir un remboursement. Assurez-vous de respecter les délais, car la procédure de rappel prend fin le lundi 18 mars 2024.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service consommateur au numéro suivant : 0800133016.

Attention, des lots de desserts au chocolat rappelés chez plusieurs supermarchés du pays.

Des desserts au lait de coco et chocolat 2X110g et ceux vendus dans des pots de 350g de la marque Charles & Alice sont également en cours de rappel. Si vous en déteniez dans votre réfrigérateur, il faut aussi les détruire ou les rapporter d’urgence au point de vente. Pour plus de renseignements, cliquez ici.

La date de fin de la procédure de rappel, peut-on lire sur Rappel Conso, est fixée au samedi 16 mars 2024.