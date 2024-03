Pour contrer la forte inflation qui sévit actuellement la France, la Caf versera 635 euros à plusieurs millions d’allocataires ce 5 avril prochain. De quoi soulager les foyers bénéficiaires. Faites-vous partie des Français concernés par ce coup de pouce ?

publicité

CAF : qui sont les millions de Français qui vont recevoir ce virement de 635 euros le 5 avril 2024 ?

Comme tous les ans, certaines prestations sociales de la Caf sont revues à la hausse chaque 1er avril. 2024 ne déroge pas à la règle. Grâce à la revalorisation de 4,6 %, le RSA ou revenu de solidarité active passerait à 635,70 euros par mois pour une seule personne, sans enfant.

Cette aide de la Caf s’élévera à 911 euros pour une personne seule avec un enfant contre 1 093 pour une personne vivant en couple avec un enfant. « Le RSA vous est versé tant que vos ressources, et que votre situation, respectent l’ensemble des conditions d’attribution », souligne le site de l’organisme.

Comme précisé sur le site de Merci Pour L’Info, « les nouveaux montants du RSA au 1er avril 2024 s’élèvent à 953,56 € par mois pour deux personnes et 1 144,28 € par mois pour trois personnes. »

publicité

2 millions de personnes concernées

Environ 2 millions d’allocataires du RSA verront par conséquent leur virement reçu tous les mois « augmenter d’au moins 28 € par mois« , précisait au Parisien, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire.

Sont également concernés par cette revalorisation, les bénéficiaires de :

L’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ;

L’allocation temporaire d’attente (ATA) ;

L’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ;

L’allocation veuvage (AV) ;

Le revenu de solidarité (RSO).

L’allocation aux adultes handicapés par exemple verra son montant revalorisé, passé à 1 016,05 € à taux plein. Le montant maximal de la prime d‘activité sera de 622,63 € pour un individu seul et 933,95 € pour un couple sans enfant.

Pour quand ce virement majoré très attendu des Français ?

Mais attention, « le premier virement majoré de la Caisse d’allocations familiales ou de la MSA est attendu pour le mois mai ».

Les deux millions de personnes bénéficiaires du RSA doivent vivre en France au moins neuf mois dans l’année et être âgées d’au moins 25 ans exceptées les « femmes enceintes ou personnes ayant au moins un enfant ». Ces deux cas peuvent en effet toucher le revenu de solidarité active sans condition d’âge.

Ce nouveau portail de simulateurs

Pour vérifier votre éligibilité, notez que France Travail (ex Pôle Emploi) propose désormais une série de simulateurs permettant de calculer vos droits au plus près de la réalité. De plus, un « accompagnement pour des formations y est proposé ».