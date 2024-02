Une nouvelle mesure assouplit les règles pour les automobilistes. Découvrez tous les détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Nous allons réduire de 10 milliards les dépenses de l’Etat en 2024 »

« Nous avons décidé de réviser la croissance de 1,4 à 1 % pour 2024, avec comme objectif de garder la maîtrise de nos finances publiques », explique depuis le ministre de l’Economies, Bruno Le Maire.

« Et donc comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales. Il faut dépenser moins. (…) Nous allons réduire de 10 milliards les dépenses de l’Etat en 2024. J’insiste sur le fait que ce n’est ni le budget de la Sécurité sociale, ni le budget des collectivités locales qui sont touchés. C’est l’Etat qui se serre la ceinture. On gagne moins, on dépense moins, et on fait porter l’effort sur l’Etat », met-il au point.

« Le gouvernement sort de son igloo »

« Après avoir tout balayé d’un revers de main, le gouvernement sort de son igloo et reprend ce que nous avons proposé », raille le sénateur LR Jean-François Husson, rapporteur général du budget.

Bonne nouvelle pour les automobilistes avec ce nouveau changement

Revenons à cette bonne nouvelle concernant les conducteurs. Pour diminuer le taux d’impayés, le ministère des Finances change de stratégie. Il offre désormais la possibilité de régler certaines amendes en plusieurs fois.

L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions a procédé courant 2021 à l’envoi « de plus de 225 000 amendes forfaitaires délictuelles », correspondant au double de l’année 2020. Un nombre important, mais le taux de recouvrement demeure faible. Il ne tourne qu’autour de 35 %, selon Radars-auto.com.

Pour l’instant, le paiement fractionné n’est uniquement limité qu’aux amendes forfaitaires délictuelles (AFD), mais si les premiers retours s’avèrent positifs, ce type de paiement pourrait s’étendre à d’autres types d’amendes. « De nouveaux délits doivent être forfaitisés dans les mois et les années à venir », indique l’Antai.

Ce paiement échelonné, réalisable à distance ( via le site officiel du gouvernement amendes.gouv.fr, ou le numéro de téléphone non surtaxé 0806 20 30 40) ne peut se faire que « dans la limite des délais de paiement indiqués sur l’avis de contravention, soit 30 jours pour l’amende minorée et 60 jours pour l’amende forfaitaire », détaille le site radars-auto.

Pour procéder à ce mode de paiement fractionné, munissez-vous du numéro de télépaiement joint à l’avis de contravention. Cette nouveauté — entrée en vigueur depuis mars dernier — allégera quelque peu le fardeau des conducteurs car ils peuvent dès lors « payer un PV en deux, trois ou même cinq fois ».