Bisphénol A, phtalates, microplastiques… Les bouteilles d’eau pas aussi saines qu’on le croit

Les industriels ne disent pas forcément toute la vérité sur les étiquettes de leurs produits et encore moins dans les spots publicitaires, dont l’influence sur notre choix n’est plus à prouver. Les bouteilles d’eau, contaminées par des substances nocives pour la santé, telles que le bisphénol A, les phtalates, des microplastiques, etc., ne font pas exception.

Une habitude à revoir

S’approvisionner en bouteilles d’eau transportant des packs et des packs fait la fierté de tous, pensant prendre soin, comme à la prunelle de ses yeux, de sa santé.

Un effort qui s’avère inutile selon de nombreux chercheurs qui ont osé analyser encore cette eau embouteillée, bien claire et perçue comme « propre ».

Jusqu’à 78 % de microparticules polluantes…

Selon des chercheurs de la Weill Cornell Medicine, au Qatar, une étude parue dans BBC Science Focus révèle que les bouteilles d’eau contiennent jusqu’à 78 % de microparticules polluantes, telles que des plastiques et des phtalates.

Dans l’organisme humain, la présence de microplastiques est à l’origine d’un stress oxydatif, susceptible de provoquer des lésions cellulaires, sans parler d’autres maladies chroniques qui restent encore inexploitées.

De plus, une contamination prolongée peut entraîner un dysfonctionnement du système immunitaire et, surtout, des modifications dans les niveaux de lipides.

« Bien qu’il existe des seuils de sécurité à court terme, les effets à long terme de ces contaminants demeurent largement inconnus », avertissent solennellement les chercheurs à l’origine de cette étude qui soutient la cause commune.

Ils ajoutent : « La dépendance à l’eau en bouteille entraîne des coûts sanitaires, financiers et environnementaux considérables. Il est impératif de réévaluer son utilisation devenue trop banalisée. »

« Nous buvons du plastique »

Commandant une étude réalisée par un laboratoire indépendant sur neuf bouteilles d’eau les plus populaires en France, dont Carrefour, Badoit, Cristaline, Evian (bouteille 100 % recyclée de 50 cl et bouteille de 1 litre), Perrier (bleue), Vittel (1 litre et Vittel Kids 33 cl) et Volvic, l’association Agir pour l’environnement a tiré une conclusion sans appel : « Nous buvons du plastique« .

L’association a voulu « alerter les pouvoirs publics sur l’urgence de sortir du plastique, en priorité par l’interdiction des bouteilles en plastique« , a-t-elle réitéré dans un communiqué officiel.

« Au vu de leur nature, il semble que l’essentiel de ces microplastiques provienne de la bouteille, du bouchon et du processus d’embouteillage », ont tenu à préciser les auteurs du rapport.

« Jusqu’à 93 % des microplastiques »

« En mars 2018, une étude américaine révélait que 93 % des eaux testées contenaient des microplastiques, avec une moyenne de 10,4 microparticules par litre… soit deux fois plus en moyenne que dans l’eau du robinet« , rapporte 60 Millions de consommateurs.