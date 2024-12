Bagages cabine : les objets interdits en 2025 pour voyager en avion

Pour voyager en avion, voici la nouvelle liste des objets interdits dans vos bagages en cabine à compter de 2025.

publicité

Voyage en avion : le bagage cabine de plus en plus privilégié

Pour un court séjour ou un weekend, nombreux sont ceux qui préfèrent voyager léger. On choisit généralement un simple bagage cabine afin d’éviter de perdre du temps à faire la queue pour l’enregistrement et la récupération des bagages.

Cela permet également d’éviter les mauvaises surprises, comme la perte de bagages à l’arrivée, une triste réalité qui ne cesse de se multiplier dans presque tous les aéroports du monde ces dernières années.

Cependant, attention, il existe des règles à respecter pour ne pas devoir laisser derrière vous des objets précieux.

publicité

Les liquides de 100 ml maximum sont de retour !

Depuis le 1er septembre 2024, les passagers en avion ne sont plus autorisés à transporter dans leur bagage en cabine des flacons contenant des liquides dépassant 100 ml.

Une règle pas tout à fait nouvelle, mais qui était rarement appliquée auparavant.

Cette restriction s’applique aussi bien aux parfums qu’aux gels douche, aux lotions, aux shampooings, aux dentifrices, aux boissons alcoolisées de plus de 70°, aux diverses sauces, aux pâtes à tartiner, aux soupes, aux confitures, qu’aux beurres et aux crèmes.

Voyager en avion : les armes à feu et les armes blanches sont interdites dans les bagages en cabine

Il est par ailleurs interdit d’objets tranchants, coupants, pointus et contondants. Parmi cette catégorie, on peut citer entre autres les couteaux ayant plus de 6 cm de lame, des cutters, des tournevis, des ciseaux ou encore les matraques, les bâtons de randonnée, les marteaux, etc.

La même interdiction s’applique aux armes à feu et aux munitions. Celle-ci s’étend en outre aux jouets ou répliques d’armes, aux pistolets, aux armes à dioxyde de carbone (CO2) ou à air comprimé, aux carabines et carabines à plombs, aux pistolets à billes, etc.

Évitez d’emporter dans vos bagages à main des produits dangereux ou inflammables pour voyager en avion en 2025

Sont également interdits tous les produits inflammables et dangereux, pouvant provoquer un incendie ou une explosion.

Voici une liste non exhaustive pour cette catégorie : alcool fort, batteries au lithium de grande capacité, allumettes, briquets, feux d’artifice, fusées de détresse, gaz lacrymogènes et sprays paralysants, combustibles, mercure, etc.

Pour les raisons identiques, les objets ci-après sont également interdits dans les bagages en cabine pour voyager en avion à partir de 2025 :

Engrais, désherbants, pesticides, décapants, acétone, chlore, eau de javel, solvants, etc.