Les règles pour les bagages cabines ont changé. Cet objet très utilisé est désormais interdit à bord. On vous donne plus de détails dans nos prochaines lignes.

publicité

Avion : cet objet courant désormais interdit de votre bagage cabine

Fin juillet, la Commission Européenne a annoncé de nouvelles directives plus strictes concernant le contenu des bagages cabines. Ces dernières ont commencé à entrer en vigueur depuis ce mois de septembre.

Un objet très utilisé au quotidien par n’importe quels voyageurs ne peut plus être emporté en cabine. On vous aide à y voir plus clair.

Alors que la restriction avait d’ores et déjà été levée dans plusieurs grands aéroports à travers le monde, l’instance opte pour un retour en arrière.

publicité

Par conséquent, la limite de 100 ml par flacon est rétablie depuis le 1er septembre 2024.

En quoi consiste réellement cette restriction ?

« Si vous emportez des récipients contenant des liquides (parfum, gel douche…), vous devez (donc) respecter certaines règles de taille et d’emballage. Cela concerne aussi les gels, pâtes, aérosols… », rappelle le site du service public.

« Les liquides et aérosols doivent être contenus dans des flacons de 100 ml maximum chacun« , est-il souligné. « Les valves de vaporisation des aérosols doivent être protégées pour éviter toute vaporisation accidentelle ».

Pourquoi la Commission Européenne a-t-elle opté pour ce retour en arrière ?

Cette disposition a d’ores et déjà été effective avant la mise en place des nouveaux scanners de norme C3 prévus pour « déceler des explosifs ou détailler avec précision le contenu des bagages à main ».

Ce retropédalage de l’instance est notamment lié aux nombreuses failles présentées par ces nouveaux dispositifs de détection.

Comme précisée par la Commission européenne, « l’ensemble de ces outils technologiques devaient être révisés » afin « d’améliorer leurs performances ».

« La sécurité n’est pas négociable, indique Olivier Jankovec, directeur général du Conseil international des aéroports. C’est l’une des principales priorités des aéroports européens ».

Le Royaume-Uni a eu la même démarche dans ses aéroports britanniques

Pour la même raison, le Royaume-Uni a, lui aussi, pris les mêmes dispositions depuis plusieurs mois déjà dans bon nombre d‘aéroports britanniques (Londres-City et Birmingham).

Si vous ne respectez pas ces consignes de sécurité, vous risquez des sanctions. Selon les situations, vous « risquez au minimum qu’il vous soit confisqué ».

Vous pouvez par ailleurs faire l’objet d’une « amende administrative (maximum 10 000 €) » et faire l’objet d’une « interdiction d’embarquer à bord d’un avion (maximum 2 ans, et jusqu’à 4 ans en cas d’interdiction dans les 2 années précédentes) », détaille le site officiel de l’administration française. Vous voilà informés !