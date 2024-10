Gare à la mauvaise surprise ! Elle concerne la facture de plusieurs millions de ménages, particulièrement de ceux inscrits à un type de contrat bien précis.

Attention à vos heures creuses, elles pourront vous coûter cher : Enedis cible des millions de ménages

En effet, comme rapporté sur RMC Conso, « la tarification des heures creuses pourrait bientôt changer ». Et cela ne sera pas sans impact sur votre facture d’électricité.

L’idée vient de la Commission de régulation de l’énergie. Par souci de mieux répartir la consommation d’électricité des abonnés à ce contrat, la CRE incite Enedis à modifier son système de tarification heures pleines/heures creuses.

Pour profiter de l’énergie produite en abondance grâce aux panneaux photovoltaïques, actuellement très plébiscités, la Commission demande au gestionnaire « de décaler ses heures creuses (HC) en pleine journée ».

Mais uniquement en période estivale et durant le printemps. La Commission préconise d’ailleurs sa mise en place d’ici à 2025.

Pourquoi 85% des souscripteurs ne réussissent-ils pas à économiser sur les HC ? Une étude explique

Une étude menée par le fournisseur Plüm Énergie en décembre 2020 révèle que 85% des clients détenteurs du contrat heures pleines/heures creuses (HP/HC) ne réalisaient pas les économies escomptées, voire perdaient de l’argent.

Et pour cause, indique Adeline Jubert, directrice du pôle dépenses du quotidien chez Meilleurtaux, ce contrat « a du sens (que) si vous consommez au moins 50% de votre électricité en heures creuses, sinon ça n’a aucun intérêt. En consommant sur les heures pleines, vous payez une consommation au KwH qui est beaucoup moins avantageuse« , poursuit-elle.

Des plages horaires différentes en fonction des foyers

De plus, rappelle-t-on sur tf1info, « les plages horaires diffèrent d’une commune à l’autre ou si vous avez un compteur Linky« . Il importe bien les connaître. D’ailleurs, il ne revient pas aux clients de les définir.

« Pour environ 60% des clients, elles sont concentrées uniquement pendant les heures de nuit, entre 20h00 et 8h00, tandis que pour environ 40% des clients, elles sont réparties entre 12h00 et 17h00 d’une part et 20h00 et 8h00 d’autre part », détaille le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur son site internet.

L’option « Heures creuses » vous fait bénéficier « d’un tarif avantageux avec un prix du kWh 15% moins cher » durant ces « heures dites creuses, pour une offre souscrite chez EDF pour une puissance de compteur de 6kVA ».

En contrepartie, vous payerez 9% de plus pendant les heures pleines. Si la réforme s’applique, quelque 15 millions de Français devront changer leurs habitudes au risque de voir leur facture grimper.

Les heures creuses seront désormais saisonnières. Les HC de la période novembre-mars ne seront pas identiques à celles de la période allant d’avril-octobre. Les modalités restent à définir avant courant 2025.