Très bonne nouvelle pour les retraités du régime général en ce printemps 2024, ils vont rayonner de joie avec cette double surprise du Carsat ou Cnav. On vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Assurance retraite : cette double bonne nouvelle pour les retraités

Une subtilité calendaire vous donne en effet quelques jours d’avance ces deux mois pour vous permettre de recevoir vos virements au titre des pensions d’avril et de mai, plus tôt que prévu !

Si l’Assurance retraite vous verse habituellement votre pension de retraite du régime général le 9 du mois, au titre de la retraite due pour le mois précédent… Une bonne nouvelle, et (en plus) deux fois de suite vous attend pour mai et juin.

L’organisme s’explique en rappelant la règle en vigueur. « Nous versons votre retraite à votre banque le 9 de chaque mois. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, indique l’Assurance retraite, nous la versons le 1er jour ouvré précédent ou suivant. »

publicité

Ce qu’il faut donc comprendre

Avec le super-pont du 8 et 9 mai, correspondant respectivement à la célébration de la fin de la Seconde guerre en Europe (Victoire de 1945) et au jeudi de l’Ascension, « les pensions de retraite de base et complémentaires auraient pu être retardées de plusieurs jours« , indique MoneyVox avant d’annoncer « qu’un paiement anticipé de deux jours » aura finalement lieu.

Autrement dit, le versement aura lieu le mardi 7 mai 2024. Même chose en juin, pour le virement de la pension de mai qui se tiendra le vendredi 7 juin 2024.

Calendrier du paiement de pension de retraite 2024

Voici un aperçu du détail du calendrier des versements de l’Assurance retraite pour l’année 2024 :

Calendrier des paiements 2024 de l’Assurance retraite Pension du mois de… Date de versement Décembre 2023 Mardi 9 janvier 2024 Janvier 2024 Vendredi 9 février Février 2024 Vendredi 8 mars Mars 2024 Mardi 9 avril Avril 2024 Mardi 7 mai Mai 2024 Vendredi 7 juin Juin 2024 Mercredi 9 juillet Juillet 2024 Vendredi 9 août Août 2024 Lundi 9 septembre Septembre 2024 Mercredi 9 octobre Octobre 2024 Vendredi 8 novembre Novembre 2024 Lundi 9 décembre Décembre 2024 Jeudi 9 janvier 2025 Afficher moins Et pour les ex-fonctionnaires ? Quid des retraités en Alsace-Moselle ? Quid des retraités du service public ? Le calendrier de versements des retraités affiliés aux Service des retraites de l’Etat, SRE, régime additionnel Rafp, CNRACL, complémentaire Ircantec, etc. n’est pas perturbé par cet afflux de jours fériés puisque ces ex-fonctionnaires reçoivent leur pension en fin de mois. Et en Alsace-Moselle ? Le virement du 1er mai a tout simplement été décalé au 2 mai, et celui au titre du 1er juin repoussé au 3 juin 2024. publicité 3 mai 2024