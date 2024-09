Bientôt un nouveau durcissement des règles d’indemnisation concernant l’assurance-chômage ? Toutes les infos sont ici.

« Mon objectif est de retrouver le chemin de la croissance »

« Je suis très concentré sur la constitution prochaine d’un gouvernement d’équilibre, pour traiter avec méthode et sérieux les défis que rencontre notre pays. Et répondre ainsi aux attentes des Français. Mon objectif est de retrouver le chemin de la croissance et de faire progresser le niveau de vie des Français », confiait le locataire de Matignon.

Assurance-chômage : vers l’entrée en vigueur de nouvelles règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi ?

Quid de l’assurance-chômage ? Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, va-t-il reprendre la réforme portée par Gabriel Attal ? Cette dernière, rappelons-le, « visait 3,5 milliards d’économie par an ».

« Michel Barnier achève ses rencontres avec les numéros un syndicaux et patronaux », rapporte Radio France.

Le chef de l’exécutif a « laissé entendre qu’il allait leur demander de renégocier ». Les partenaires sociaux vont donc ainsi pouvoir « reprendre la main sur le sujet ».

Une bonne nouvelle donc quand on sait que « les syndicats sont vent debout contre la réforme Attal », qui entend aller vers le durcissement des droits des chômeurs, « en demandant aux actifs de travailler plus longtemps avant de pouvoir toucher des indemnités », est-il expliqué sur Radio France.

Cela veut-il dire que cette troisième réforme sera « complètement abandonnée » ?

L’objectif affiché : »améliorer les comptes de l’assurance-chômage ».

Les réelles intentions du Premier Ministre n’a pas encore été totalement dévoilé à part son souhait « d’améliorer les comptes de l’assurance-chômage ».

Patronat et syndicats doivent par conséquent « trouver des façons de couper dans les dépenses« . Dès fin octobre, la convention assurance-chômage ne va donc plus être valable.

Par un décret du 30 juin, Gabriel Attal avait en effet prorogé jusqu’au 31 juillet les règles appliquées depuis le 1er février 2023 avant de prendre un autre texte, en date du 30 juillet.

« Ce décret de jointure, confirme Denis Gravouil, chargé du dossier de l’assurance-chômage à la Confédération générale du travail (CGT). arrivera au bout de ses effets le 31 octobre ».

Michel Barnier leur a exigé de trouver un terrain d’entente sur l’emploi des seniors, là où ils avaient essuyé un revers au printemps.

Vers des dispositifs davantage « efficaces » ?

Alors que le patronat était favorable à « la création d’un CDI senior, des allégements de cotisations pour les entreprises, qui gardent les plus de 55 ans au travail, les syndicats, eux, voulaient une meilleure prise en compte de la pénibilité ».

Ils doivent trouver « des dispositifs efficaces » permettant de maintenir les salariés « les plus âgés dans les entreprises ». On en saura davantage durant le discours de politique générale, du 1er octobre 2024.