Un numéro vous a appelé, mais au moment où vous décrochez, il raccroche aussitôt ? Méfiez-vous, il pourrait s’agir de l’arnaque téléphonique « Wangiri ». Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas tomber dans le piège.

publicité

Arnaque « Wangiri », une véritable aubaine pour les escrocs

Les piratages et diverses techniques d’arnaques n’ont cessé de se multiplier ces vingt dernières années. Aujourd’hui, dans un monde plus connecté que jamais, la ruse des hackers et des escrocs de tout genre se perfectionne de plus en plus.

Après le smishing, le spoofing, ou encore le phishing… qui continuent à faire des ravages un peu partout, une technique d’arnaque plutôt classique, mais redoutablement efficace, a hérité d’un nouveau nom : l’arnaque « Wangiri ».

Boostée par des systèmes informatiques automatisés, elle est devenue une source de revenus passive pour les escrocs, qui profitent souvent de leur position géographique ou de l’absence de conventions juridiques entre les pays pour rester dans l’impunité totale.

publicité

Vous l’aurez certainement deviné, « Wangiri », qui peut sembler être du charabia, est un mot japonais. Littéralement, ce terme signifie « sonner et raccrocher ».

L’arnaque est simple : vous recevez un appel d’un numéro inconnu. Dès que vous décrochez, l’escroc ne dit rien et raccroche immédiatement.

Le geste à éviter absolument pour ne pas tomber dans l’arnaque

Les arnaqueurs comptent sur la curiosité des victimes. Si certains ignorent simplement ce genre d’appel, d’autres, poussés par une curiosité parfois inexplicable, cherchent à tout prix à découvrir qui les a appelés.

Ils rappellent donc le numéro sans se douter de l’arnaque. Les victimes ne réalisent souvent la supercherie qu’en recevant leur facture téléphonique. En réalité, ces numéros sont surtaxés.

Pour rappel, les appels vers des numéros surtaxés entraînent des frais supplémentaires considérables, bien au-delà des tarifs normaux pour des appels standards.

Cela peut être une mauvaise surprise sur la facture, surtout si la victime a passé beaucoup de temps au téléphone.

La meilleure attitude à adopter face à ce type d’appels inconnus est de ne rien faire. Si la personne cherche vraiment à vous joindre, elle finira par laisser un message vocal ou envoyer un SMS.

Qu’est-ce que le « SMS Wangiri » ?

La même technique peut être utilisée avec des messages textes : on parle alors de « SMS Wangiri ».

En vous faisant croire que vous avez gagné une grosse somme ou un cadeau de grande valeur, on vous incite à rappeler un numéro surtaxé pour récupérer votre « prix ».