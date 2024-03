Découvrez comment ces deux frères ont réussi à amasser une fortune grâce à cette arnaque aux encarts publicitaires opérée en Île-de-France. On vous donne tous les détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Arnaque aux encarts publicitaires : deux frères escroquent des millions d’euros à des commerçants français

Depuis 2016, Kamel et Jamel ont dirigé une vaste escroquerie aux panneaux publicitaires, qui a été démantelée en région Île-de-France.

Les deux frères de 50 et 55 ans ont été placés en détention provisoire après leur mise en examen pour «escroquerie en bande organisée, fraude fiscale et blanchiment», peut-on lire dans les pages du quotidien Le Parisien, dans son édition en date du mercredi 28 février 2024.

24 millions d’euros de préjudice.

Les frères ont été interpellés le 19 février dernier en Corse et dans le Val-de-Marne. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger les citoyens, face aux préjudices subis par de nombreux commerçants. Cette arnaque leur a permis d’amasser la coquette somme de 24 millions d’euros en l’espace de huit ans.

Les deux complices prenaient contact avec des commerçants en quête de visibilité pour leur entreprise. Ils les séduisaient avec leurs propositions alléchantes qui semblaient défier toute concurrence.

Des mensualités exorbitantes à des « pseudo-sociétés » de communication.

Une fois leur confiance gagnée, ils les engageaient dans des contrats qui, en réalité, les obligeaient à verser des mensualités exorbitantes à des « pseudo-sociétés » de communication, révèle le média.

La direction départementale de protection des populations (DDPP) de Paris et les enquêteurs du groupe interministériel (GIR75) ont fini par être alertés face aux multiples signalements à leur sujet.

Le fisc et l’URSAFF lésés respectivement de 4,7 millions et de 7,7 millions d’euros.

En plus de leurs méfaits présumés, les deux quinquagénaires sont soupçonnés d’avoir éludé l’impôt sur ces gains. Le fisc et l’URSSAF auraient été privés de 4,7 millions et de 7,7 millions d’euros respectivement.

Pour éviter l’imposition, les deux frères auraient mis en place un système de blanchiment d’argent via des investissements immobiliers, que ce soit dans l’achat ou la construction. Une partie de ces liquidités aurait également été dépensée dans l’achat de montres et de véhicules de luxe.

Outre les deux principaux suspects, six complices présumés ont été mis en garde à vue. Alors que Jamel et Kamel rejettent toute responsabilité dans cette affaire, ils reconnaissent toutefois avoir commis des abus de biens sociaux. Une chose est sûre, c’est la « fin de partie pour les frangins spécialistes de l’arnaque aux encarts publicitaires ».