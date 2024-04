Arnaque aux colis perdus : le témoignage accablant des victimes

C’est une arnaque « pure et simple », crient haut et fort ceux qui ont eu la mauvaise idée de commander ces mystérieux colis. Derrière la « vente de colis perdus », se cache un système opaque et nébuleux qui laisse de nombreux acheteurs en ligne amers et frustrés. Découvrez les témoignages accablants des victimes, décrivant des colis jamais reçus, des services clients inexistants, et d’autres pratiques douteuses.

La vente de colis perdus est devenue tendance ces derniers mois. Connue sous le nom de colis NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée) ou colis non distribués, elle fait sensation sur les réseaux sociaux et gagne même en visibilité dans les médias. Comment ça marche ?

Le principe de ce marché florissant est simple, mais séduisant. En effet, des entreprises spécialisées acquièrent en gros des colis non réclamés par leurs destinataires auprès de sociétés de logistique, pour ensuite les revendre au détail, au kilo, tant en ligne que dans des points de vente physiques tels que des magasins ou des marchés.

Ce côté mystérieux qui séduit de nombreux consommateurs

Le point fort de ce nouveau marché réside dans le mystère qui entoure le contenu des colis mis en vente. Les acheteurs découvrent le contenu seulement au moment du déballage, créant ainsi une sorte de jeu de hasard qui séduit de plus en plus de consommateurs.

Comme dans tout jeu de hasard, certains acheteurs sont récompensés par des trouvailles précieuses telles que des aspirateurs de marque, des consoles de jeux, des vêtements de luxe ou même des smartphones, le tout pour seulement quelques euros. Mais pour d’autres, c’est la déception qui prévaut.

Arnaque à la vente de colis perdus : les escrocs profitent de la crédulité des consommateurs en ligne

Cependant, avec l’essor du colis NPAI, les arnaqueurs, toujours à l’affût des actualités, ont trouvé une opportunité lucrative qui fonctionne à tous les coups.

Profitant de la crédulité des consommateurs en ligne, ils savent comment les attirer pour participer à ce jeu de loterie improvisé.

En achetant un « colis perdu » à 1.50 euro, il s’est retrouvé avec un « abonnement avec prélèvement mensuel de 35,40 euros »

Après avoir reçu plusieurs témoignages de victimes, l’équipe du magazine spécialisé 60 Millions de consommateurs a mené une enquête sur les offres en ligne trompeuses publiées sur Facebook.

À l’issue de cette investigation, deux plateformes ont été épinglées : lostcolis.com et colisperdus.com. Ces sites cumulent d’ailleurs un grand nombre d’avis négatifs sur de nombreux forums.

« Cette entreprise est une belle arnaque : aucun colis reçu et demande de remboursement sans suite« , a posté un internaute sur Truspilot.com le 20 mars 2024 pour dénoncer le site colisperdus.com.

« 5 kg commandés pour 50 euros, à l’ouverture, je découvre qu’aucun article n’est emballé. En fait, ils choisissent ce qu’ils mettent dedans. Pour moi, c’était un pot de peinture ouvert, un paquet de lessive, un string, une paire de gants de ski et un jeu pour filles endommagé !« .

Un autre encore a témoigné avoir acheté un de ces colis perdus à 1,50 euro. Une commande qu’il n’a jamais reçue. Pire encore, il s’est retrouvé avec un « abonnement avec prélèvement mensuel de 35,40 euros« .