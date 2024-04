Gare à la dernière arnaque en date qui sévit ces dernières semaines dans l’Hexagone : la fameuse escroquerie au CV. Comment ça marche ?

Arnaque au CV, LA nouvelle escroquerie en recrudescence en France

Méfiez-vous de ces curieux messages qui circulent ces derniers temps sur les smartphones français. Des utilisateurs reçoivent des notifications les informant que leur « expérience professionnelle et (leur) CV ont été recommandés par plusieurs agences de recrutement…» ou que leur CV a été approuvé. «Bonjour, votre CV a été approuvé par notre société…». Mais attention, alerte Le Parisien, il s’agit d’une nouvelle arnaque ! Attention à ces messages qui sont trop beaux pour être vrais.

En effet, les escrocs envoient des messages génériques en masse, en espérant que certains destinataires mordent à l’hameçon.

Des missions banales contre 100 à 1000 €/jour

Le piège se referme lorsque vous cliquez sur un lien dans le message. On vous propose alors d’exécuter des missions simples contre un salaire alléchant, pouvant aller de 100 à 1 000 euros par jour.

Concrètement, les missions proposées consistent généralement à noter un produit, déposer un avis ou effectuer une recommandation en ligne.

Mais attention ! Pour être « rémunéré« , on vous demandera de déposer de l’argent en ligne. Si vous vous exécutez, non seulement vous ne recevrez jamais le salaire promis. Et en même temps, vous perdrez également l’argent que vous avez déposé.

« On l’a vu à plusieurs reprises ces derniers temps. Des gens se font escroquer plusieurs milliers d’euros car ils n’arrivent jamais à récupérer leur argent : on leur demande toujours plus pour toucher leur cagnotte, explique au Parisien, Jean-Jacques Latour, expert en cybersécurité pour Cybermalveillance.gouv.fr. On a tendance à penser qu’on est dans du crime organisé », estime-t-il.

« L’argent qui est perdu est irrécupérable »

« Un travail qui tombe du ciel, où l’on peut rester chez soi et gagner beaucoup d’argent, il y a forcément un loup car sinon tout le monde ferait ça, c’est trop beau pour être vrai. », Alerte le spécialiste.

« L’argent qui est perdu est irrécupérable, poursuit Jean-Jacques Latour. Il n’y a jamais aucune solution mais il faut déposer plainte pour espérer retrouver les auteurs. Souvent, les victimes ne le font pas, mais sans plainte, il n’y aura pas d’enquête et d’autres personnes se feront aussi avoir », indique-t-il.

Une variante « différente de ce qu’on voyait jusqu’à présent »

L’arnaque au CV très développée aux États-Unis, débarque désormais en France. C’est une variante « différente de ce qu’on voyait jusqu’à présent car, cette fois, on fait réellement exécuter une tâche aux victimes. », Conclut Jean-Jacques Latour.