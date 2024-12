Après C8, cette chaîne iconique est la prochaine à arrêter sa diffusion sur la TNT en 2025

Coup de tonnerre ! Cette chaîne parisienne lancée en 2016 va aussi arrêter sa diffusion sur TNT courant 2025. Les détails ici.

Cyril Hanouna annonce une bonne nouvelle concernant son émission TPMP

Les chaînes C8 et NRJ12 seront exclues de la TNT, à compter du 1ᵉʳ mars 2025, comme confirmé dans le communiqué diffusé le 12 décembre dernier par L’Arcom. C8 est, rappelons-le, la chaîne « où sont diffusées les émissions de Cyril Hanouna».

Le régulateur de l’audiovisuel indique vouloir « complét[er] l’offre existante » et « apport[er] davantage de diversité au paysage audiovisuel », peut-on lire dans les colonnes du journal Le Monde.

Comme l’a souligné Cyril Hanouna en direct du plateau de Touche pas à mon poste !, la date du 28 février 2025 marquera réellement la dernière émission de TPMP sur C8. Néanmoins, annonce-t-il, le retrait de la fréquence de C8 ne signifie aucunement la fin de son émission phare.

Son talk-show reviendra à partir du 3 mars 2025. « On est en train de savoir où. On travaille avec les grands patrons« , expliquait le trublion du PAF, sans en dire plus à ce sujet.

Plan social avec 250 postes supprimés.

En réponse au « non-renouvellement de la fréquence de la huitième chaîne, le groupe Canal+ a annoncé retirer ses quatre chaînes payantes (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète) » de la TNT en juin 2025.

Le 6 décembre 2024, soit le lendemain de cette décision, l’intersyndicale CGT, CFE-CGC, CFDT et + Libres (syndicat autonome) a révélé le plan social « concernant 150 postes (CDI, CDD, pigistes et intermittents) liés à l’arrêt de la chaîne C8 et 100 autres additionnels (postes dans l’unité économique et sociale du groupe Canal+) » au sein du groupe appartenant à Vincent Bolloré.

« On savait qu’on nous annoncerait aussi un plan de départs. C’est son ampleur qui nous a surpris. », réagit l’intersyndicale.

« Normalement, ce genre d’annonce s’accompagne d’un certain formalisme, estime Francis Kandel, délégué syndical SNRT-CGT. Là, aucun argument économique ne nous a été donné. »

Après C8, cette chaîne iconique est la prochaine à arrêter sa diffusion sur la TNT en 2025

Outre C8, une chaîne du groupe RMC BFM lancée depuis 2016, va aussi arrêter sa diffusion sur TNT 2025. Il s’agit de BFM Paris. Toutefois, cette fermeture n’est pas une demande de l’actionnaire. D’ailleurs, précise la direction, « les autres chaînes locales du groupe BFM ne sont pas menacées », relaie le journal économique Les Echos.

« C’est une chaîne qui perd de l’argent », qui « n’a pas trouvé son équilibre financier ». « On est obligés d’en tirer les conséquences », explique, auprès de l’AFP, la direction. La fermeture se fera probablement « au cours du prochain semestre », après « consultation, dans les règles, des syndicats » en CSE extraordinaire, « si possible d’ici fin 2024 ou début 2025 ».