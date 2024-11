Les nouveaux plafonds de revenus à ne pas dépasser pour toucher les aides au logement dévoilés. CafeBagdad vous détaille tout.

15,4 milliards d’euros d’aides au logement distribués

Plusieurs paramètres entrent en compte dans le calcul des aides au logement. S’il est souvent difficile de faire le calcul, un service de la statistique publique propose des simulations.

Comme révélé dans l’édition 2024 du rapport de la DREES intitulé « Minima sociaux et prestations sociales », le montant annuel total des aides au logement s’élève à 15,4 milliards d’euros au titre de l’année 2022.

3 types d’aides au logement

Les aides au logement ne se limitent pas à l‘APL (ou aide personnalisée au logement), bien que cette dernière soit la plus connue et la plus répandue.

En 2022, l’APL a compté 5,8 millions de bénéficiaires en 2022 d’après le bilan du ministère du Logement.

En outre, il ne faut pas oublier l’allocation de logement familiale (ALF) et l’allocation de logement sociale (ALS) qui viennent compléter le dispositif d’aides au logement.

Ces deux dernières s’adressant effectivement à des publics spécifiques, notamment ceux qui ne peuvent bénéficier de l’APL. Ces aides au logement sont spécialement dirigées vers les foyers les moins aisés.

La part qui revient aux ménages modestes atteint jusqu’à « 86,1% de la masse financière totale», souligne cette dernière enquête de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques.

Ces aides au logement prennent en considération la situation personnelle de chacun (revenus, situation familiale…). Par ailleurs, il faut noter qu’elles sont attribuées « sous condition de ressources, après application de différents barèmes ».

APL, ALF, ALS : risquez-vous de perdre vos droits aux allocations logement à cause de vos revenus ? Voici le plafond

Compte tenu de la complexité de son calcul, il est recommandé d’utiliser un simulateur en ligne pour connaître le montant de l’aide au logement auquel vous pouvez prétendre (à titre indicatif) et déterminer votre éligibilité.

C’est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus fiable de connaître vos droits.

Dans son étude, la DREES a fixé un seuil de sortie des allocations logement, soit le plafond de revenus à ne pas excéder pour continuer à toucher cette prestation sociale.

Un célibataire sans enfant ne peut plus prétendre aux allocations logement dès lors que ses revenus d’activité s’élèvent à « 92,5% du Smic net mensuel à temps plein, soit 1 399 € au 1er janvier 2024 ».

Pour rester éligible aux allocations logement, il ne faut donc pas dépasser un plafond de revenus de 1 294 € pour une personne seule et de 1 574 € pour un couple sans enfant.

À partir du premier enfant, le seuil de sortie des allocations logement reste similaire, que le bénéficiaire soit en couple ou non : il est « porté à 1 993 €.»

Avec deux enfants, le seuil de sortie est à 2 378 €, contre 2 902 € lorsque le foyer a trois enfants en charge.