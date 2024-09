Amende, frais supplémentaires… Cette nouvelle règle de la SNCF sur les bagages rend les voyages en train un luxe

C’en est fini des bagages illimités. La nouvelle règle de la SNCF, mise en vigueur depuis le 15 février, rapproche les voyages en train de ceux en avion. Ceux qui oseraient encore enfreindre cette politique sur les bagages risquent de le regretter amèrement, avec une lourde amende à la clé, applicable dès le 15 septembre.

Au bout de seulement 7 mois après la mise en application de sa nouvelle règle portant à limiter les bagages de chaque voyageurs, la SNCF durcit le ton avec l’arrivée d’une amende.

Valises, bagages en main… Voici le nombre et les dimensions maximales autorisés

Rappelons que pour prendre un TGV inOui ou un Intercités, chaque voyageur est limité, depuis le 15 février 2024, à « deux bagages aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm (valises, gros sac à dos, sac de randonnée, sac de sport) et un bagage à main étiqueté aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm (sac à dos, cabas, sacoche d’ordinateur) », comme l’indique le site officiel de SNCF Voyageurs.

La nouvelle règle sur les bagages spéciaux

Chaque passager n’a droit qu’à « un bagage spécial étiqueté aux dimensions maximales de 90 x 130 cm (poussette, trottinette pliée, instrument de musique dans un étui étiqueté, paire de skis sous housse étiquetée, planche nautique ou snowboard sous housse étiquetée) », précise la même source.

Dans ce cas de figure, on ne peut emporter qu’un bagage, comme mentionné plus haut, « aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm » et « un bagage à main étiqueté aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm ».

Poussette, ski, trottinette…

Si le bagage spécial est une poussette, celle-ci doit être pliée et « rangée dans un espace à bagages, et non laissée sur les plateformes ou dans le passage ».

La même règle s’applique à la trottinette, qu’elle soit électrique ou non. Toutefois, celle-ci doit être « rangée dans les racks à bagages et non au-dessus des têtes des voyageurs ».

Quant aux skis, aucune limite de taille n’est imposée. Cependant, ils doivent être « transportés dans une housse étiquetée prévue à cet effet » et « chaque voyageur ne peut voyager qu’avec une seule paire ».

Il est également autorisé de voyager avec une planche nautique ou un snowboard, à condition que ce bagage spécial soit emballé dans une housse étiquetée, respectant les dimensions mentionnées précédemment. La même condition s’applique aux instruments de musique, qui doivent être transportés dans un étui rigide.

50 euros d’amende

Pour chaque supplément de bagage (deux au maximum) ou des valises plus volumineuses (1,30 m et 30 kg maximum), il est facturé à 20 euros à l’entrée du train. Il est, par contre, réduit à 5 euros en ligne.

Selon nos confrères du Figaro, « le non-respect de la politique bagages entraîne toujours une amende de 50 € ».