Si la box internet a longtemps été un indispensable de la maison, la donne est en train de changer ! Cet équipement traditionnel « présent chez 84 % des Français », d’après le Crédoc « a désormais de moins en moins la cote », comme indiqué dans un article paru dans les colonnes du journal économique Les Echos. Pour la remplacer, les consommateurs ont trouvé l’alternative idéale et qui plus est, économique. De quoi faire l’affaire des petits budgets.

Alternative au box internet : voici LA solution économique par excellence, elle fait de plus en plus d’adeptes

Ce désamour pour la box internet a débuté depuis mi-2021. La tendance s’est accentuée au cours de ces derniers mois, « avec la baisse du prix des offres mobiles ». Comme souligné dans Les Echos, « les offres d’Internet fixe sont concurrencées par des forfaits 4G et 5G, moins chers et embarquant toujours plus de données ».

Les clients préfèrent aujourd’hui se tourner vers les Smartphones, équipés actuellement « d’une technologie de point d’accès mobile » permettant « de faire des partages de connexion« , peut-on lire sur ariase, site de comparaison de forfaits mobiles et box internet.

Il suffit « de créer un réseau Wifi avec votre téléphone, en se rendant dans les paramètres de connectivité de l’appareil. »

Le Smartphone est visiblement en train de voler la vedette à la traditionnelle box internet. Les consommateurs

utilisent « leurs forfaits 4G et 5G en partage de connexion pour télétravailler ou regarder des séries, plutôt que de s’abonner à une offre d’Internet fixe plus chère et plus engageante sur la durée« , indique encore le journal économique.

« Plus besoin de box » !

« Je travaille dans la chambre. Après, on se met dans le salon, on regarde un film, on regarde YouTube, je lis tous mes articles sur mon ordinateur en faisant un partage de connexion sur mon téléphone. Donc plus besoin de box », témoigne au micro de tf1info, Constance Twardowski.

« Pour la télé, il y a l’antenne et puis le PC, je préfère un partage avec mon forfait téléphone, ça me suffit », précise pour sa part un jeune homme rencontré par l’équipe de La Une. « J’ai internet, mais par mon téléphone. C’est suffisant », renchérit un autre.

« J’ai échangé ma box internet et je ne reviendrai pas en arrière »

« J’ai échangé ma box internet contre un forfait mobile – je ne reviendrai pas en arrière », confie également cette pigiste pour Ariase. Elle indique avoir souscrit « à un abonnement avec 300 Go ».

« Un abonnement internet mobile est 5 à 10€ moins cher qu’une offre internet basique« . Saviez-vous que pour l’instant, vous pouvez avoir 300Go 5G à 14,99€ chez trois opérateurs : NRJ Mobile, LEBARA, Syma mobile.