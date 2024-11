La donne a changé depuis le 4 novembre dernier pour les demandeurs d’emploi et candidats. L’agence gouvernementale France Travail procède à un grand changement en vue « de renforcer la sécurité des données personnelles ». Dans la foulée, il entend pouvoir simplifier les démarches en ligne. Le point sur ce qui va évoluer.

publicité

Allocations-chômage : ce gros changement imposé par France Travail aux demandeurs d’emploi et candidats

Comme expliqué sur le site Merci pour l’info, France Travail travaille à « remplacer progressivement l’identifiant actuel par un numéro d’identification à 11 chiffres, unique et définitif », pour accéder à ses services en ligne et applications mobiles. Pour quand ? On vous en dit plus dans les prochaines lignes de notre article.

Ce nouveau numéro ne sera pas modifiable. Il sera votre nouvel identifiant unique tout au long de votre parcours. Vous le conserverez même lors d’une réinscription ou en cas d’un déménagement.

Il vous permettra à la fois de « vous identifier lors d’un appel au 3949 » mais aussi de « vous connecter à votre espace personnel demandeur d’emploi ou candidat sur Francetravail.fr ».

publicité

Mais pas que ! Vous en aurez aussi besoin pour accéder aux applis mobiles et à l’Emploi Store.

Il vous servira également lors de vos échanges avec votre conseiller, pour vous actualiser, voire si vous aurez besoin de « personnaliser votre recherche d’offres » ou vos « profils de compétences ».

En outre, ce nouvel identifiant permettra de « signaler votre arrivée à un rendez-vous en agence et d’utiliser les ordinateurs, scanners et e-bornes à votre disposition dans votre agence », énumère Merci Pour L’info.

Ces personnes qui ont déjà reçu leur nouvel identifiant

Si vous habitez en Nouvelle-Aquitaine, vous avez peut-être déjà reçu (depuis le 4 novembre) un nouveau numéro France Travail par SMS ou par e-mail. Pour en avoir le cœur net, consultez vos messages sans tarder.

Peut-on toujours utiliser son numéro actuel ?

Dès réception de ce nouvel identifiant, vous pourrez directement l’utiliser pour vous connecter aux services en ligne de France Travail.

Néanmoins, sachez que vous pourrez toujours « continuer à utiliser votre identifiant actuel jusqu’en mars 2025 ».

Calendrier d’envoi en fonction de chaque région.

Pour les autres régions, l’envoi de cet identifiant se fera de façon progressive. Il faut attendre les 17 et 18 novembre prochain pour les résidents de Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Val de Loire, de Normandie, d’Occitanie et des Pays de la Loire.

Les régions du Grand Est, des Hauts-de-France et de l’Île-de-France pourront en bénéficier à partir du 1er et 2 décembre.

Les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Bretagne, de Corse, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion devront patienter jusqu’au 8 et 9 décembre 2024.