Alerte danger santé, la marque Milka rappelle d’urgence des barres chocolatées vendues dans toute la France

Rappel Conso a tiré la sonnette d’alarme sur des barres Milka Oreo à cause de la présence de plastique dans ces célèbres barres chocolatées tant appréciées des papilles des petits et grands. Rapportez-les d’urgence au point de vente concerné pour vous faire rembourser. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Voici les enseignes concernées par ce rappel produit massif en France.

Si vous raffolez de ces sucreries commercialisées partout en France, aussi bien chez Leclerc, Action ou encore chez l’enseigne Auchan, veuillez vous assurer que la barre chocolatée entre vos mains n’est pas concernée par cette procédure de rappel produit.

L’alerte a été lancée depuis vendredi 16 février 2024. Et pour cause : ces barres chocolatées Milka Oreo sont susceptibles de contenir des « particules de plastique ». Elles ont commencé par être vendues en rayons depuis le 1er décembre 2023.

Outre les enseignes mentionnées ci-dessus, les « Milka Oreo barres 5 x 37 g » portant le lot N°OSK0934651 (avec code GTIN : N°7622210738851) ont été également commercialisées dans les magasins Aldouest, Codifrance et Match.

Rapportez votre barre chocolatée en magasin pour obtenir remboursement.

Si donc, vous avez le lot rappelé et que vous ayez acheté votre sucrerie chez l’une ou l’autre de ces enseignes, n’hésitez pas à les détruire ou à les ramener en magasin.

Comme précisé sur la plateforme gouvernementale d’alerte de produits dangereux, la date de fin de procédure de rappel court jusqu’au mardi 16 avril 2024.

« Seul le numéro de lot indiqué est concerné par ce rappel, tout autre numéro de lot peut être consommé », rassure à son tour la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.

« Aucun autre produit commercialisé par Mondelez International en France, Milka ou Oreo, n’est concerné par ce rappel », est-il indiqué.

Alerte danger santé, la marque Milka rappelle d’urgence des barres chocolatées vendues dans toute la France

D’après Rappel Conso, ces particules de plastique sont dangereuses pour la santé des consommateurs car en étant « inertes« , elles ne se dégradent pas dans l’organisme. Qui plus est, ce produit présente un « risque de blessures internes » ou d’« effets indésirables suite à l’ingestion de ce produit ».

Si vous avez acheté ces barres, le site vous recommande de les retourner en magasin pour un remboursement. Un échange est aussi possible.

Un numéro disponible pour toutes vos éventuelles questions.

Pour toute question de votre part concernant ce rappel, notez qu’un numéro de téléphone a été mis en place aux services des consommateurs. Il s’agit du numéro 09 69 39 79 79.